Tiệm vàng, cửa hàng yến sào lén chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

TP HCMPhạm Văn Nhân, chủ cửa hàng yến sào, và Đỗ Viết Đại - chủ tiệm vàng Đức Long, bị cáo buộc cùng nhân viên lập đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới.

Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood) và Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng Dương Đại Nghĩa (43 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) và 10 bị cáo khác sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, vào ngày 6/1.

Cửa hàng yến sào chuyển trái phép hơn 600 tỷ đồng và gần 10 triệu USD

Theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai nước ngày càng lớn, từ năm 2016, Nhân bàn bạc với Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, gồm một cơ sở tại Việt Nam và một cơ sở tại Campuchia.

Nhân và Thủy trực tiếp điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa và 5 nhân viên khác tham gia. Khi có khách cần chuyển tiền sang Campuchia, các nhân viên hướng dẫn gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền và ghi nhận số điện thoại người nhận. Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ với nhân viên phía Campuchia để thông báo người nhận đến địa điểm đã hẹn lấy tiền. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi.

Nhà chức trách xác định, mỗi lần chuyển tiền theo phương thức này được giới hạn tối đa một tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển vượt mức trên, Nhân và Thủy không trực tiếp thực hiện mà chuyển qua đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý, điều hành.

Mức phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên phí 0,5% trên tổng số tiền gửi. Riêng các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Nghĩa thu phí 2% trên tổng số tiền chuyển.

Tang vật cảnh sát thu giữ trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

Nghĩa là người trực tiếp giao dịch, nhận tiền của khách; ghi chép sổ sách; quản lý thu, chi; báo cáo doanh thu, lợi nhuận cho Nhân và Thủy, đồng thời chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc giao, nhận tiền. Kết quả đối chiếu sổ sách, Nghĩa xác định tổng số tiền đã chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại, nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2016 đến khi bị bắt, Nhân và Thủy đã thu lợi bất chính từ hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ tổng cộng 24 tỷ đồng. Nghĩa được Nhân và Thủy trả tổng cộng 828 triệu đồng tiền lương. Các nhân viên khác trong đường dây được trả công từ 133 triệu đồng đến 600 triệu.

Tiệm vàng chuyển trái phép 2.083 tỷ đồng và 18,8 triệu USD

Cáo trạng xác định, Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Do mới bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia. Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, làm nơi giao, nhận tiền; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách.

Hàng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram, thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Từ thông tin này, Ngân và các nhân viên giao tiền cho khách. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc các nước khác, Duyên cung cấp địa chỉ để khách đến gặp Ngân, Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền, còn Ngân thông báo đã nhận tiền cho Duyên.

Một số người trong vụ án thời điểm bị bắt, tháng 4/2024. Ảnh: Công an cung cấp

Theo sổ sách do Ngân ghi chép, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2023 trở về trước, số tiền Ngân và các nhân viên đã tham gia vận chuyển cũng được ghi vào sổ nhưng bị cáo này đã vứt bỏ. Tổng cộng, cơ quan tố tụng xác định Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Trong cùng vụ án này, Mai Vũ Minh (41 tuổi); Lê Thị Thắm; Okoye Christian Ikechukwy (chồng Thắm, quốc tịch Nigeria); Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Rửa tiền, do tham gia nhận rồi chuyển tiền cho nhóm tội phạm ở nước ngoài.

Liên quan đến các đường dây này, Mai Trà My (chị gái Minh) và Eneh Davidson Caleb (người tình của Thúy, quốc tịch Nigeria) đang trốn truy nã, nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau khi bắt được.

Hải Duyên