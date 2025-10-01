Tiềm năng từ ứng dụng gỗ Canada vào sản xuất tại Việt Nam

Các dòng gỗ từ Canada có ưu điểm nhẹ, dễ gia công, giúp doanh nghiệp nội thất Việt tối ưu chi phí, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 đạt 405,53 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm trước. Riêng nhóm xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 16,3 tỷ USD, tăng 20,9%. Trong bối cảnh Việt Nam đang dần trở thành trung tâm sản xuất nội thất toàn cầu, việc tìm kiếm vật liệu có hiệu suất cao, hợp pháp, bền vững và phù hợp tiêu chuẩn quốc tế trở thành yêu cầu cấp thiết.

Các dòng gỗ mềm từ tỉnh bang British Columbia (B.C.), Canada đang được nhiều nhà sản xuất nội thất tại khu vực quan tâm. Các loại gỗ này khai thác từ những khu rừng được quản lý bền vững, có độ bền tốt, tỷ trọng cao và dễ gia công. B.C. cũng là tỉnh bang đóng góp nhiều nhất về số lượng rừng được chứng nhận tại Canada, góp phần bảo đảm nguồn cung hợp pháp.

Một cánh rừng tại Canada. Ảnh: Canadian Wood

Tại Việt Nam, Canadian Wood Việt Nam - đại diện của Forestry Innovation Investment (FII, cơ quan trực thuộc chính quyền tỉnh bang B.C.), đóng vai trò kết nối giúp các nhà sản xuất, thiết kế, nhà nhập khẩu, bán sỉ và bán lẻ nội thất tiếp cận nguồn gỗ từ Canada. Thông qua chương trình trải nghiệm gỗ Canada, đơn vị này cung cấp gỗ miễn phí để doanh nghiệp thử nghiệm, đồng thời tư vấn kỹ thuật từ đội ngũ chuyên gia nhằm hỗ trợ quá trình nghiên cứu và ứng dụng thực tế.

Một doanh nghiệp nội thất tại Singapore chuyên phục vụ phân khúc nhà hàng khách sạn cao cấp toàn cầu tham gia chương trình. Trước đây, doanh nghiệp này chủ yếu dùng các loại gỗ cứng như giá tỵ (Teak) và tần bì (Ash). Tuy nhiên, trọng lượng khiến chi phí vận chuyển trở thành gánh nặng. Khi chuyển sang thử nghiệm các dòng gỗ mềm như độc cần bờ Tây (Western Hemlock) và tuyết tùng đỏ bờ Tây (Western Red Cedar), doanh nghiệp ghi nhận cải thiện.

Các dòng ghế chế tác từ gỗ Canada của doanh nghiệp. Ảnh: Canadian Wood

Theo chuyên gia từ Canadian Wood, gỗ độc cần bờ Tây có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ chịu lực, giúp giảm chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, các mẫu bàn làm từ gỗ Canada không bị biến dạng hay nứt nẻ dù không có rãnh chống cong. Lợi thế này đến từ đặc điểm sinh trưởng chậm và tuổi khai thác cao (trên 80 năm) giúp kết cấu ổn định, đồng đều. Gỗ độc cần bờ Tây còn không chứa nhựa cây, sở hữu tông màu sáng với kết cấu vân mịn.

Trong khi đó, tuyết tùng đỏ có độ bền tự nhiên cao, ổn định về kích thước, cách nhiệt và cách âm tốt cùng hương thơm dễ chịu. Kết quả thử nghiệm thành công đã thúc đẩy doanh nghiệp đặt hàng cho các dự án khác. Một số mẫu ghế đạt kiểm định bởi bên thứ ba theo tiêu chuẩn quốc tế BIFMA.

Tại Việt Nam, một nhà sản xuất hướng đến thị trường Mỹ cũng lựa chọn gỗ độc cần bờ Tây cho bộ sưu tập mới đòi hỏi nhiều chi tiết uốn cong phức tạp. Canadian Wood đã đồng hành nhà sản xuất từ những công đoạn đầu tiên, tư vấn chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật.

Đơn cử, để đảm bảo chân bàn ít bị biến dạng nhất, và giữ được sự ổn định khi gặp điều kiện môi trường khí hậu đa dạng như tại Mỹ, nhà sản xuất đã điều chỉnh phương pháp cắt gỗ, ghép từng mảnh lại với nhau. Đồng thời, các thanh được thực hiện sấy ẩm đồng đều trước khi ghép nối. Phương pháp này giúp sản phẩm không bị nứt hay cong vênh, duy trì hình dáng.

Theo đại diện Canadian Wood, những kết quả trên cho thấy chương trình trải nghiệm gỗ Canada đang mở ra hướng đi mới cho các doanh nghiệp nội thất Việt Nam trong việc tiếp cận vật liệu chất lượng cao, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Canadian Wood Việt Nam cũng đóng vai trò kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp tại quốc gia Bắc Mỹ, tạo nền tảng cho sự đổi mới sản xuất và phát triển bền vững của ngành gỗ trong nước.

Sản phẩm nội thất với chi tiết uốn cong phức tạp làm từ gỗ Canada. Ảnh: Canadia Wood

Đồng hành doanh nghiệp trong suốt quá trình thử nghiệm và sản xuất, đội ngũ chuyên gia của Canadian Wood Việt Nam hỗ trợ từ khâu trang bị kiến thức chuyên môn, theo dõi tiến độ kỹ thuật, đến kiểm tra thành phẩm trước và sau khi hoàn thiện. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể phát triển những dòng sản phẩm cao cấp đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế.

Hoài Phương