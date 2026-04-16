Tiềm năng khai thác cho thuê tại căn hộ biển Meypearl Harmony

Meypearl Harmony cách Bãi Trường 150 m, nằm trong hệ sinh thái đô thị đã hiện hữu, thiết kế đa dạng loại hình, phù hợp nhu cầu lưu trú gia đình, nhóm bạn cho đến khách MICE.

Khu căn hộ biển nằm trong khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc (quy mô khoảng 300 ha). Dự án gồm 3 khối căn hộ, với tổng hơn 1.100 sản phẩm, được phát triển theo hướng vừa phục vụ nhu cầu ở, vừa khai thác cho thuê, với các yếu tố tập trung vào khả năng vận hành ngay khi bàn giao.

Lợi thế đầu tiên nằm ở vị trí. Dự án cách bãi Trường 150 m - khu vực tập trung nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng 5 sao, beach club và dịch vụ du lịch tại Phú Quốc. Khoảng cách gần biển giúp tăng sức hấp dẫn với nhóm khách du lịch, đặc biệt là khách lưu trú ngắn ngày.

Khối đế thương mại tại căn hộ Meypearl Harmony. Ảnh: Meygroup

Từ dự án, khách thuê có thể di chuyển đến sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm hành chính và các khu vui chơi. Khả năng kết nối này góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động cho thuê, khi du khách ưu tiên sự tiện lợi.

Ngoài ra, dự án nằm gần khách sạn Grand Mercure Phu Quoc, khu vực đã hình thành mặt bằng dịch vụ và có khả năng thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Bên cạnh vị trí, thiết kế căn hộ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác. Với cơ cấu căn hộ đa dạng, từ studio, 1-2 phòng ngủ tới penthouse, dự án phù hợp với nhu cầu của nhiều tệp khách hàng, từ khách lẻ, cặp đôi tới gia đình hoặc nhóm bạn. Không gian được thiết kế tối ưu công năng, với ban công rộng, nhiều khoảng mở giúp cân bằng giữa tính thư giãn và sự riêng tư.

Một điểm đáng chú ý là các căn hộ có khu bếp riêng, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách ở dài hạn hoặc kết hợp làm việc. Yếu tố này giúp mở rộng tệp khách thuê so với các sản phẩm chỉ phục vụ nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Tòa The Ocean Cruise có 100% căn hộ hướng biển. Ảnh: Meygroup

Các căn hộ có ban công lớn và tầm nhìn biển, đặc biệt tại tòa The Ocean Cruise, được đánh giá có lợi thế về giá thuê và khả năng lấp đầy so với mặt bằng chung.

Dự án cũng thừa hưởng hệ tiện ích nội khu và hệ sinh thái của đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc đang đi vào vận hành, góp phần hoàn thiện mô hình lưu trú, đáp ứng cả nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn hạn và sinh sống dài hạn.

Theo đơn vị phát triển, nguồn cầu tại khu vực đến từ nhiều nhóm khách. Khách du lịch trong và ngoài nước vẫn là nhóm chính, đặc biệt vào mùa cao điểm. Bên cạnh đó là nhóm khách MICE, doanh nhân với nhu cầu lưu trú chất lượng cao, nhất là khi Phú Quốc sắp đăng cai APEC 2027.

Phối cảnh căn hộ biển ban công rộng. Ảnh: Meygroup

Ngoài ra, xu hướng thuê dài hạn đang gia tăng khi Phú Quốc phát triển hạ tầng và kinh tế, thu hút chuyên gia và lao động chất lượng cao đến làm việc.

"Sự đa dạng nguồn cầu giúp giảm phụ thuộc vào một nhóm khách, qua đó hỗ trợ duy trì công suất khai thác ổn định", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Với các yếu tố về vị trí, thiết kế và nguồn cầu, Meypearl Harmony có nhiều lợi thế trong việc thu hút khách thuê, phù hợp với xu hướng đầu tư bất động sản hướng đến hiệu quả khai thác.

Hoài Phương