Tiềm năng đầu tư nhà phố thương mại tại thị trường Dĩ An

Thành phố Dĩ An giàu tiềm năng phát triển phân khúc nhà phố thương mại song chưa có nhiều nguồn cung.

Thị trường bất động sản Dĩ An đang đứng trước cơ hội bứt phá khi thành phố này đang triển khai đồng loạt 24 dự án giao thông cùng việc chuẩn bị lên đô thị loại II vào cuối năm 2021 và đô thị loại I năm 2025. Đặc biệt, phân khúc bất động sản khai thác thương mại đang hút khách bởi hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng sôi động.

Xung lực phát triển mới

Từ khi trở thành thành phố đầu năm 2020, Dĩ An đang vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương. Vị trí đắc địa giữa bốn thành phố Thủ Đức, Thủ Dầu Một, Thuận An và Biên Hòa mang đến cho Dĩ An nhiều thuận lợi, không chỉ về lĩnh vực công nghiệp mà cả thương mại - dịch vụ, du lịch, văn hóa giáo dục, vui chơi giải trí.

Gần đây, diện mạo đô thị của Dĩ An đang thay đổi nhanh chóng với một loạt trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, khách sạn cao cấp và các công trình giáo dục, y tế và văn hóa - thể thao... liên tiếp mọc lên.

Một góc thành phố Dĩ An. Ảnh: Kim Oanh Group.

Song song với việc kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp, thành phố Dĩ An cũng tập trung nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng đô thị hướng đến mục tiêu lên đô thị loại I vào năm 2025. Hiện Dĩ An kết nối với các khu vực lân cận thông qua các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch, ĐT 743, quốc lộ 1, quốc lộ 1K, quốc lộ 13.

Tuy nhiên, để tạo xung lực phát triển bền vững, xứng tầm của một trung tâm giao thương, từ đầu năm 2021, thành phố Dĩ An đã đồng loạt triển khai 24 dự án giao thông trọng điểm trải rộng trên địa bàn. Nổi bật là dự án chỉnh trang tuyến phố trung tâm Nguyễn Thị Khắp; nâng cấp và mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ Miếu ông Cù đến nút giao Sóng Thần); xây dựng đường Bắc Nam 3, tuyến đường Vành đai Đông Bắc 2, đường trục chính Đông Tây, đường nối khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B vào đường Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch... Một trong những dự án nổi bật là xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Dĩ An.

Mới đây, thành phố Dĩ An cũng công bố kế hoạch chuyển đổi toàn bộ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp để mở rộng không gian phát triển đô thị và thương mại - dịch vụ chất lượng cao. Theo các chuyên gia, những công trình nói trên không chỉ giúp gia tăng tính kết nối cho Dĩ An mà còn còn giúp thành phố trẻ này kiến tạo nên vóc dáng mới, kinh tế sôi động hơn.

Nhiều người kỳ vọng, Dĩ An sẽ nhanh chóng trở thành đô thị dịch vụ - công nghiệp - du lịch hàng đầu của Bình Dương và là trung tâm thương mại - tài chính, logistic và dịch vụ cao cấp của vùng TP HCM.

Với điều kiện thuận lợi, Dĩ An đang trở thành điểm đến mới của giới đầu tư. Tiềm năng của thành phố vẫn còn lớn khi Dĩ An là thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông thứ ba trên cả nước, lên đến hơn 403.000 người, theo số liệu thống kê vào 2019. Mỗi năm, Dĩ An đón thêm hàng chục nghìn dân nhập cư và các chuyên gia, kỹ sư từ khắp nơi đến làm việc trong các khu công nghiệp, kéo theo nhu cầu về thương mại - dịch vụ... Vì thế, nhiều "ông lớn" trong và ngoài nước đang lần lượt tìm đến Dĩ An nắm bắt cơ hội phát triển các dự án nhà ở, kinh doanh thương mại.

Nhiều ông lớn xây dựng dự án ở Dĩ An. Ảnh minh họa dự án dự án khu nhà ở Royal Town (khu nhà ở Hoàng Hùng 5). Ảnh: Kim Oanh Group.

Tiềm năng đầu tư bất động sản Dĩ An

Đại diện Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh cho biết, trên thị trường bất động sản Dĩ An, đất nền và nhà phố xây sẵn vẫn là những sản phẩm được các nhà đầu tư ưa chuộng. Vài năm qua, có những thời điểm "khát" nguồn cung khiến mặt bằng giá tăng mạnh, nhất là khu vực trung tâm thành phố Dĩ An.

Theo thống kê của Tập đoàn Kim Oanh, hiện nay Dĩ An chỉ có khoảng 10 dự án đất nền, nhà phố trên tổng số 40 dự án đang triển khai tại đây nhưng quy mô không lớn. Hầu hết các dự án đều được triển khai cách đây vài năm và đang được giao dịch thứ cấp với mức giá chênh khá nhiều. Đặc biệt, loại hình nhà phố kinh doanh thực thụ hoàn toàn "vắng bóng" trên thị trường, ngay cả trên thị trường thứ cấp.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh phân phối dự án khu nhà ở Royal Town (khu nhà ở Hoàng Hùng 5) gồm 74 sản phẩm kết hợp ở và kinh doanh với thiết kế chuẩn Âu sang trọng. Dự án nằm ngay mặt tiền Nguyển Thị Khắp, cách ngã tư 550 chỉ 5 phút di chuyển. Đây là khu vực lõi trung tâm phát triển của Dĩ An, tập trung toàn bộ các cơ quan hành chính và các dịch vụ tiện ích hàng đầu của thành phố.

Theo đơn vị phân phối dự án, các căn nhà phố thương mại ở đây có giá từ 4,5 tỷ đồng, hiện xây dựng hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho người mua và đã có sổ từng căn. Khách hàng mua phố thương mại Royal Town sẽ hưởng nhiều ưu đãi gồm 20 chỉ vàng, rút thăm trúng xe Honda SH 150 ABS, tivi Samsung, iPhone 12 Pro Max, iPad Air...

Phố thương mại Royal Town kết hợp ở và kinh doanh đang được xây dựng hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng. Ảnh: Kim Oanh Group.

So với các khu vực khác của tỉnh Bình Dương, thành phố Dĩ An sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn như Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Tân Bình; 2 trung tâm cảng ICD và hệ thống cảng, kho bãi rất lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên lưu lượng giao thông lớn. Điều này vừa mang đến cho chủ nhân phố thương mại Royal Town cơ hội khai thác kinh doanh thuận lợi và giá trị bất động sản của dự án theo đó cũng sẽ gia tăng theo thời gian.

