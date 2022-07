Tiềm năng đầu tư nhà phố Bcons Plaza

Bình DươngSở hữu vị trí thuận lợi tại thành phố Dĩ An, 152 căn nhà phố tại dự án Bcons Plaza thu hút giới đầu tư bất động sản.

Ra mắt thị trường Dĩ An từ đầu quý III, dự án Bcons Plaza có khoảng 152 sản phẩm nhà liền kề, với mức giá từ 6 đến 7 tỷ đồng một căn nhà một trệt, hai lầu.

Dự án nằm tại điểm giao giữa quốc lộ 1K và đường Thống Nhất có lộ giới 32m. Từ đây, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng qua hai hướng: hệ thống tuyến đường qua làng Đại học Quốc gia TP HCM và quốc lộ 1K kết nối vào đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức để đến các quận trung tâm TP HCM và sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhà phố Bcons Plaza nhìn từ trên cao. Ảnh phối cảnh: Bcons

Bên cạnh giao thông thuận lợi, khu nhà liền kề đáp ứng tiêu chí an cư khi nằm trong compound an ninh, thụ hưởng loạt tiện ích của khu dân cư hiện đại do Tập đoàn Bcons phát triển.

"Do quỹ đất gần trung tâm ngày càng ít, khu vực TP Dĩ An tiếp giáp TP Thủ Đức đang được ưu tiên phát triển nhà cao tầng để đáp ứng quỹ nhà ở cho người dân. Bởi vậy, những sản phẩm nhà liền kề như Bcons Plaza được là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường hiện nay", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Còn theo các chuyên gia bất động sản, nhà liền thổ được xem là tài sản quý của các nhà đầu tư. Giá trị của dòng sản phẩm này càng được khẳng định khi trên thị trường ngày càng ít nguồn cung mới, đặc biệt là gần trung tâm TP HCM. Bên cạnh đó, nhà ở gắn liền với đất được ưa chuộng ở tính ưu việt và đa công năng, đáp ứng nhiều nhu cầu như vừa ở, vừa kinh doanh, vừa là hình thức đầu tư tích lũy tài sản. Thanh khoản của nhà liền thổ luôn cao, gia tăng giá trị qua hàng năm và mức tăng giá ổn định.

Khu nhà liền kề Bcons Plaza cung ứng những sản phẩm hiếm hoi nhà liền thổ cho thị trường TP HCM. Ảnh phối cảnh: Bcons

Tuy nhiên, ở các đô thị lớn như TP HCM, sản phẩm nhà phố lân cận trung tâm hiện tại đang vắng nguồn cung bởi quỹ đất đã cạn, giá nhà liền thổ đã vượt xa tầm tay của đại đa số người mong muốn sở hữu. Theo đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt, nguồn cung nhà liền thổ có mức giá vài tỷ đồng đã biến mất hoàn toàn trên thị trường TP HCM, trong bán kính cách trung tâm khoảng 10km.

"Trước đây, với số tiền tầm 5-7 tỷ đồng, người dân sẽ tìm được căn nhà đất có diện tích rộng rãi, đường xá thông thoáng tại một một số quận gần trung tâm. Nhưng giờ, cũng mức tài chính này, họ chỉ có thể sở hữu nhà liền thổ tại các quận ngoại thành", đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt cho biết.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư đang hướng về các tỉnh lân cận như Đồng Nai và Bình Dương do quỹ đất còn dồi dào, nguồn cung sản phẩm đa dạng và mức giá hợp lý. Tuy nhiên, theo nhiều nhà đầu tư, không phải khu vực nào cũng có vị trí kết nối thuận tiện tới TP HCM và có khả năng khai thác thương mại tốt. Các dự án tại TP Dĩ An như khu nhà liền kề Bcons Plaza đang thoả mãn tiêu chí này. "152 căn nhà liền kề Bcons Plaza tọa lạc trong khu vực khu dân cư mới, có nhu cầu tiêu dùng cao, hứa hẹn đáp ứng tiêu chí kinh doanh, đầu tư của khách hàng", đại diện chủ đầu tư kỳ vọng.

Hoài Phong