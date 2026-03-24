'Tiêm kích hiện đại hơn F-22' bắt đầu bay thử

Ảnh mới công bố cho thấy biến thể F-22 nâng cấp với biệt danh "Raptor 2.0" của Mỹ bắt đầu hoạt động bay thử trên vùng trời sa mạc Mojave.

Hình ảnh chụp cuối tuần trước và được chuyên trang quân sự Mỹ War Zone phân tích hôm nay cho thấy một tiêm kích tàng hình F-22 nâng cấp đang bay cùng oanh tạc cơ B-52 và máy bay tiếp dầu NKC-135 trên sa mạc Mojave, tây nam nước Mỹ. Đây là khu vực thường xuyên diễn ra các chuyến bay thử nghiệm của căn cứ không quân Edwards.

Chiếc F-22 nâng cấp, có biệt danh "Raptor 2.0", mang theo thùng dầu phụ và cụm cảm biến với thiết kế tàng hình dưới cánh.

Tiêm kích F-22 nâng cấp, máy bay tiếp dầu NKC-135 và oanh tạc cơ B-52 trong ảnh công bố ngày 21/3. Ảnh: X/JarodMHamilton

Những chiếc F-22 trước đây phải sử dụng thùng dầu phụ dạng trụ tròn với dung tích 2.200 lít, tương tự các mẫu chiến đấu cơ cũ hơn, ảnh hưởng đáng kể tới khả năng tàng hình của chúng. Mẫu thùng dầu phụ của Raptor 2.0 ứng dụng thiết kế góc cạnh, giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar.

Đây được coi là một trong những nâng cấp quan trọng của dự án Raptor 2.0, cho phép mở rộng đáng kể tầm hoạt động và thời gian bay cho phi đội F-22, nhưng vẫn bảo đảm năng lực tàng hình của máy bay.

Biến thể F-22 đời mới còn được trang bị tổ hợp trinh sát và theo dõi hồng ngoại (IRST) hiệu năng cao, đặt trong khoang chứa dạng góc cạnh để tăng tính tàng hình. Nhà sản xuất Lockheed Martin ban đầu định lắp IRST cho F-22, song loại bỏ thiết bị này để tiết kiệm chi phí.

Biến thể nâng cấp F-22 Raptor 2.0 trong ảnh công bố ngày 21/3. Ảnh: X/JarodMHamilton

Oanh tạc cơ B-52 xuất hiện trong ảnh mang theo tên lửa hành trình tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân AGM-181A. Loại vũ khí này đã được phát triển trong nhiều năm, song rất ít thông tin về tính năng và thiết kế của nó được tiết lộ.

Không quân Mỹ tháng 6/2025 lần đầu công bố hình ảnh của AGM-181A, cho biết nó dự kiến thay thế tên lửa hành trình AGM-86B. Khoảng 4 tháng sau, một oanh tạc cơ B-52 mang theo nguyên mẫu hoặc mô hình thử nghiệm của AGM-181A dưới cánh.

Oanh tạc cơ B-52 mang nguyên mẫu hoặc mô hình thử nghiệm tên lửaAGM-181A trong ảnh công bố ngày 21/3. Ảnh: X/JarodMHamilton

Tên lửa AGM-181A có thể mang đầu đạn nhiệt hạch W80-4, vốn là mẫu W80-1 được kéo dài tuổi thọ, với sức công phá tương đương 5.000 hoặc 150.000 tấn thuốc nổ TNT. Không quân Mỹ hy vọng AGM-181A sẽ đạt khả năng hoạt động sơ bộ vào năm 2030, oanh tạc cơ B-52H và B-21 sẽ được trang bị loại vũ khí này.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)