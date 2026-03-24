Tiệm bánh mì nghi làm 19 người ngộ độc lấy nguyên liệu nhiều nơi

Quảng NgãiChủ tiệm bánh mì ở nghi làm 19 người nhập viện lấy chả và ớt rim, chà bông ở hai nơi, một số nguyên liệu tự làm.

Thông tin được Sở Y tế Quảng Ngãi báo cáo chiều 24/3, sau khi Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm cùng địa phương lấy mẫu dịch tễ và truy vết để điều tra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 19 người, trong đó có nhiều trẻ em nhập viện sau khi ăn bánh mì từ một xe đẩy trên đường Văn Tiến Dũng, xã Tịnh Khê, gần Phòng Khám Đa khoa khu vực và Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Bé trai nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi và được nhân viên y tế chăm sóc, sáng 24/3. Ảnh: Thạch Thảo

Khai báo dịch tễ cho thấy, trong khoảng 7h ngày 21/3 đến 8h ngày 22/3, các bệnh nhân đã mua bánh ở tiệm do bà Ái làm chủ. Đến khoảng 15h cùng ngày, ca đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt; các trường hợp khác sau đó có biểu hiện tương tự và được đưa đi cấp cứu. Tính đến 10h ngày 24/3, tổng cộng 19 người đã đến khám và điều trị. Các bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định sau khi được điều trị tích cực.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Ái cho biết mỗi ngày bán một tủ bánh mì từ 6h đến 9h, với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ (tự đánh từ trứng gà và dầu đậu nành), tương ớt rim, rau ngò, thịt hon, xíu mại. Trong đó, chả được mua từ một cơ sở gần chợ Gò (phường Trương Quang Trọng), tương ớt rim và chà bông lấy từ một tiểu thương tại chợ Tịnh Khê; các nguyên liệu còn lại do gia đình tự chế biến tại bếp.

Chủ cơ sở cho biết, một số thực phẩm như chả bò gân, chả lụa, ớt rim, chà bông được mua về bảo quản và sử dụng trong 2 - 3 ngày để bán dần. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh cũng như nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu. Khu vực chế biến là bếp gia đình, sau đó vận chuyển bằng xe đẩy ra điểm bán cách nhà khoảng 80 m.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, đề nghị dừng hoạt động để chờ kết luận của cơ quan chuyên môn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Ngành y tế địa phương khuyến cáo tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là các điểm bán bánh mì lưu động; đồng thời tuyên truyền người dân lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc.

Phạm Linh