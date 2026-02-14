Tiệm bánh Bắc Kinh chật kín khách sau khi ông Tập tới chúc Tết

Khách hàng kéo tới một tiệm bánh ngọt tại Bắc Kinh, nơi ông Tập ghé chúc Tết tuần qua, với hy vọng mua được món mà ông đã thưởng thức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 9-10/2 có chuyến đi thị sát và chúc Tết người dân xung quanh thủ đô Bắc Kinh. Ngoài thăm các khu công nghệ cao và gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp, ông Tập còn ghé qua một chợ Tết ở quận trung tâm Đông Thành.

Tại đây, ông đã mua một gói bánh đặc sản trị giá 45 nhân dân tệ (khoảng 6,5 USD) từ cửa hàng Đạo Hương Thôn, tiệm bánh lâu đời nổi tiếng với các món ăn nhẹ truyền thống.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến ghé thăm tiệm bánh Đạo Hương Thôn ở thủ đô Bắc Kinh hồi đầu tuần. Ảnh: Xinhua

Theo chủ tiệm bánh, Chủ tịch Tập đã chọn ba món gồm bánh quẩy phủ mật ong, bánh quẩy nhân kem và bánh hoa táo tàu, loại bánh quy nhiều lớp hình bông hoa với nhân làm từ táo đỏ.

Sau khi thông tin về chuyến thăm của ông Tập được truyền thông đăng tải, khách hàng liên tục đổ tới cửa hàng Đạo Hương Thôn với mong muốn mua những loại bánh mà ông Tập đã chọn.

Một khách hàng họ Triệu quyết định mua 16 túi đã được đóng gói sẵn thành bộ ba món theo phong cách ông Tập. "Tôi muốn mua một ít để làm quà tặng bạn bè", cô nói, thêm rằng đây chính là những món đồ Tết được ông Tập khuyên dùng và mọi người thực sự rất thích chúng.

Khách xếp hàng mua bánh tại tiệm Đạo Hương Thôn sau chuyến thăm của ông Tập. Ảnh: Xinhua

Đạo Hương Thôn cho biết các cửa hàng của họ đã phải tăng hết công suất để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng đang "vừa đói bụng vừa hừng hực tinh thần yêu nước".

Chủ tịch Tập cũng ghé thăm cửa hàng mang tên Tiệm bánh Nghĩa Lợi và mua một ổ bánh mì trái cây giá 14 nhân dân tệ (khoảng 2 USD). Ông cho biết mình từng rất thích món bánh mì cuộn bơ của Nghĩa Lợi khi còn nhỏ.

Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, Reuters)