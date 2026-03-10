Tiệc tân niên tại Đăk Lăk của Bia Saigon hút hàng nghìn người

Bia Saigon mang tiệc tân niên đến phố núi, tạo không khí lễ hội sôi động với hàng nghìn tiếng hô "Dzô" vang lên, kết nối người tham gia trong tinh thần gắn kết đầu năm.

Ngày 28/2, tiệc "Tân niên đa miền" của Bia Saigon đổ bộ Trung tâm Văn hóa Đăk Lăk (số 2 đường Hùng Vương, phường Buôn Ma Thuột), bùng nổ trong không khí lễ hội suốt chiều tối. Điểm nhấn mang tính biểu tượng của sự kiện chính là khoảnh khắc các khán giả cùng nghệ sĩ đồng thanh cất lên tiếng "Dzô". Sự kiện tại Đăk Lăk đã góp thêm hàng nghìn tiếng "Dzô" vang, lan tỏa tinh thần gắn kết các vùng miền, cùng nhau hô vang để đón chào một năm mới khởi sắc.

Sân khấu âm nhạc tại tiệc "Tân niên đa miền" diễn ra tại Đăk Lăk ngày 28/2. Ảnh: BTC

Bên cạnh mang đến khoảnh khắc hô vang đầy cảm xúc, sự kiện còn thu hút người tham dự bằng hàng loạt trải nghiệm văn hóa đa miền, tái hiện những nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của từng vùng.

Một trong những điểm níu chân đông đảo người tham dự chính là không gian "Ẩm thực đa miền". Tại đây, khán giả được dẫn dắt qua một hành trình trải nghiệm với ba chương trình: "Góp một chuyện", "Ăn một miếng" và "Dzô một cái" cùng màn trình diễn nấu ăn trực tiếp món ăn đại diện cho ba vùng miền như bánh tôm Hồ Tây, nem nướng Ninh Hòa, bò lát lốt. Chị Hòa (30 tuổi, du khách từ Hà Nội) chia sẻ: "Mình thật sự bất ngờ khi ở Đăk Lăk lại được nếm miếng bánh tôm Hồ Tây chuẩn vị đến thế. Vừa thưởng thức món ngon miền Bắc lại hòa chung không khí tân niên rộn ràng, thấy không khí Tết vẫn còn đậm đà lắm".

Người tham dự thưởng thức các món ăn tại không gian "Ẩm thực đa miền". Ảnh: BTC

Trong khi đó, anh Minh (40 tuổi, người dân phường Buôn Ma Thuột) lại có một trải nghiệm khác khi dẫn cả gia đình đi chơi đổi gió. Không khí sôi động của khu vực "Du xuân đa miền" đã giúp gia đình anh cảm nhận rõ hơn niềm vui đầu năm. Hoạt động khiến gia đình anh thích thú nhất chính là dạo quanh các danh thắng mọi miền thông qua công nghệ AI.

Không kém phần náo nhiệt là khu vực trải nghiệm các trò chơi gắn kết. Tại đây, gia đình chị Tâm (37 tuổi, người địa phương) hào hứng chinh phục các thử thách. Cả nhà chị dành nhiều thời gian tại 4 booth trò chơi "Tỏa sắc gắn kết", "Tỏa gắn kết anh em", "Tỏa tiệc vui" và "Tỏa lộc special". Các trò chơi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, mang lại những tràng cười sảng khoái cho tất cả thành viên.

Nguyễn Nhật (27 tuổi) lại ấn tượng nhất với đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Quang Hiếu hay Chillies. Nhật cho biết đã rủ một người bạn thân từ TP HCM lên Đăk Lăk hội ngộ. Dưới ánh đèn rực rỡ, cả hai đã khoác vai nhau, cùng hát theo những ca khúc quen thuộc.

Các nghệ sĩ cùng hô vang tiếng Dzô cùng hàng nghìn người tham dự. Ảnh: BTC

Từ tiếng hô vang đến những hoạt động vui chơi mang nét đặc trưng của từng vùng miền đã diễn ra liên tục trong hơn 6 giờ sự kiện. Đại diện ban tổ chức chia sẻ, tân niên là lúc mở ra một khởi đầu mới và kỳ vọng vào một năm rực rỡ hơn. Trong không gian sôi động của "Tân niên đa miền", những lời mời "Ăn một miếng", "Hát một câu", "Dzô một cái" tiếp tục được cất lên, lan tỏa tinh thần gắn kết để mọi người cùng bước vào năm mới với nhiều điều tích cực.

Ngày 7/3, Bia Saigon tiếp tục tổ chức tiệc "Tân niên đa miền" tại Hạ Long (Quảng Ninh), với âm nhạc, hoạt động trải nghiệm và không khí lễ hội. Năm nay, Bia Saigon lần đầu tiên mang đến cho người tham gia một trải nghiệm tiệc tân niên đa sắc màu, nơi mọi người có thể cùng gặp gỡ, kết nối và hòa mình vào không khí chào năm mới sôi động.

Diệp Chi