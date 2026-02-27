'Tiếc đứt ruột' vì đào rừng 12 triệu trưng Tết chưa được hai tuần

Tự tay cưa từng cành đào sau hai tuần mua về trưng Tết, tôi thấy cái giá quá đắt cho một quyết định bốc đồng.

Chiều qua, chồng tôi vừa tự tay cưa cây đào rừng mà cách đây chưa đầy hai tuần tôi bỏ ra 12 triệu đồng để mua về chơi Tết. Cây đào vẫn còn đó, dáng đẹp, cành vươn đều, nhưng hoa đã rụng gần hết. Lá non lún phún mọc ra, báo hiệu Tết thực sự đã qua.

Trước Tết, chồng đã đắn đo khá lâu vì 12 triệu không phải số tiền nhỏ. Nhưng năm nay làm ăn tạm ổn, chồng muốn nhà cửa có không khí hơn một chút. Đi xem vài vườn, anh "phải lòng" cây đào rừng này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người bán nói đào già, thế đẹp, chơi được lâu. Chồng gật đầu, bảo tôi: "Một năm có một lần".

Những ngày Tết, đúng là cây đào khiến nhà tôi bừng sáng hẳn. Bạn bè, họ hàng đến chơi ai cũng khen tấm tắc. Tôi cũng thấy vui, thấy quyết định của chồng cũng xứng đáng. Nhưng Tết qua nhanh hơn tôi nghĩ. Chưa đầy hai tuần, hoa bắt đầu tàn, cánh bắt đầu rụng. Tôi nhìn cây đào, tự dưng nhẩm tính: 12 triệu chia cho chưa đến 14 ngày, tức mỗi ngày mất gần một triệu đồng cho một cái đẹp thoáng qua, có đáng không?

Tôi chỉ bảo chồng: "Thôi, coi như mua niềm vui". Nhưng trong tâm, tôi vẫn thấy tiếc rẻ. Không phải tiếc cái cây, mà tiếc cảm giác mình đã chi tiêu theo cảm xúc nhiều hơn lý trí. Nghĩ đến quãng đường cây được chở từ rừng về thành phố, qua bao người mua bán, rồi kết thúc vòng đời trong sân nhà tôi chỉ sau vài ngày Tết. Có cái gì đó vừa lãng phí, vừa xót xa.

>> 'Chờ 29 Tết mới mua hoa vì rẻ hơn 50 K'

Tết đến, ai cũng muốn nhà cửa tươm tất, có chút không khí xuân. Nhưng sau lần này, có lẽ chúng tôi sẽ chọn cách khác: thuê đào, hoặc chọn cây vừa túi tiền hơn. Để khi Tết qua, bản thân không phải đứng giữa sân, cầm cưa mà tự hỏi: "Có đáng không?".

Tất nhiên, 12 triệu không làm gia đình tôi khánh kiệt. Nhưng nó vẫn là một bài học thấm thía cho chúng tôi về cách tiêu tiền. Niềm vui ngắn hạn đôi khi rất hấp dẫn, nhất là dịp lễ Tết khi ai cũng muốn chi mạnh tay một chút. Chỉ là, khi hoa rụng xuống, cảm xúc qua đi, điều còn lại là sự cân nhắc cho những lần sau.

Cây đào giờ đã thành những khúc gỗ gọn gàng ngoài góc sân, chờ công nhân vệ sinh đến chở đi vứt. Tết cũng đã khép lại. Còn tôi, tự nhủ năm sau sẽ chơi Tết theo cách "nhẹ ví" hơn. Còn bạn thì sao, có chấp nhận những khoản chi vài chục triệu cho vài ngày ngắn ngủi, hay đó chỉ là cách tự an ủi cho một quyết định bốc đồng?

Hữu Duyên