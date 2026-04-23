Thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn ở eo biển Hormuz

Bộ Ngoại giao cho biết tàu, thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn ở khu vực eo biển Hormuz, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục liên lạc với Iran.

"Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong và ngoài nước duy trì trao đổi thường xuyên, liên tục với các cơ quan chức năng của Iran về thủ tục liên quan để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam có thể hành hải an toàn qua eo biển Hormuz", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 23/4.

Theo người phát ngôn, trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan chức năng Iran, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng cùng các doanh nghiệp vận tải liên quan, cung cấp cho phía Iran thông tin kỹ thuật các tàu hàng của Việt Nam đề nghị qua eo biển Hormuz.

"Hiện nay các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn ở khu vực eo biển Hormuz", bà Hằng nói.

Một tàu chờ di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 8/4. Ảnh: AFP

Người phát ngôn cho biết thêm Bộ Ngoại giao đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp chủ tàu, làm việc với các cơ quan chức năng Iran về yêu cầu kỹ thuật cần thiết để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam sớm được di chuyển an toàn qua biển Hormuz, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình và có các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có vấn đề phát sinh.

Iran ngày 18/4 tuyên bố tái áp đặt kiểm soát ở eo biển Hormuz, đảo ngược thông báo mở cửa hoàn toàn cho tàu thương mại đưa ra một ngày trước đó. Trong khi đó, hải quân Mỹ cũng thực thi lệnh phong tỏa bên ngoài vịnh Oman, cảnh báo sẽ bắt giữ bất cứ tàu nào đến hoặc rời đi từ cảng Iran, cũng như đã nộp phí cho Tehran.

Tình trạng này khiến các tàu thương mại đối mặt với vòng "phong tỏa kép" khi hoạt động ở eo biển Hormuz. Căng thẳng tại tuyến hàng hải trọng yếu này vẫn ở mức cao dù Mỹ ngày 21/4 gia hạn lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực đàm phán.

Khi được hỏi về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, người phát ngôn cho biết Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp ngoại giao giữa hai nước.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm mang lại hòa bình lâu dài và bền vững ở khu vực.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon có hiệu lực từ hôm 17/4, vài ngày sau cuộc gặp cấp cao đầu tiên của đại diện hai nước sau nhiều thập kỷ.

Ngọc Ánh