Thuyền viên Việt Nam cứu nạn tàu quốc tế bị bắn trên vịnh Oman

Nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu MKD VYOM bị cháy trên vịnh Oman, thuyền trưởng tàu SAND Bùi Đức Tuân quyết định quay tàu cứu thủy thủ.

Ngày 28/2, tàu SAND do Công ty TNHH Vận tải Dầu khí Phương Đông (Hà Nội) quản lý đang trên đường từ Ấn Độ đến Iraq để nhận dầu. Khi đang trên vịnh Oman, cách eo biển Homuz khoảng 120 hải lý (khoảng 216 km), thì nhận được tin xung đột ở Trung Đông. Tàu cùng 23 thuyền viên Việt Nam được yêu cầu không đi vào eo biển Homuz, tạm quay ra khu vực an toàn ở Ấn Độ Dương.

Eo biển Hormuz nằm giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Đồ họa: NASA

14h ngày 1/3 (giờ địa phương), khi đang trên vùng vịnh Oman để tiến ra Ấn Độ Dương, thuyền trưởng tàu SAND nhận được tín hiệu cấp cứu cháy từ tàu MKD VYOM (quốc tịch quần đảo Marshall) cách đó khoảng 40 hải lý. Thuyền viên đang dập lửa, song đám cháy ngày càng lan rộng. Tàu bị cháy chở 61.000 tấn xăng, đang hành trình từ cảng Ijmuiden thuộc Hà Lan đến Arab Saudi.

Thuyền trưởng tàu SAND Bùi Đức Tuân kể khi nhận tin cứu nạn, anh thông báo về Công ty Vận tải Dầu khí Phương Đông để xin ứng cứu và trao đổi với thuyền trưởng tàu MKD VYOM về vị trí tàu. Nhận được chấp thuận của lãnh đạo công ty, thuyền trưởng Tuân khẩn trương đưa tàu đến vị trí ứng cứu.

"Tôi nghĩ tính mạng con người rất quan trọng nên cần ứng cứu khẩn cấp, mặc dù lúc đó rất lo có thể bị ngư lôi, UAV bắn. Các thuyền viên Việt Nam đều đồng lòng quay tàu", anh Tuân nói.

Thả thang cứu hộ các thuyền viên trên tàu MKD VYOM. Ảnh: NVCC

Thời điểm đó, trên vùng biển Oman có nhiều tàu khác nhận được tín hiệu cứu nạn của tàu MKD VYOM và Cơ quan cứu nạn hàng hải của Oman, nhưng theo thuyền trưởng Tuấn chỉ có tàu SAND nhận đến ứng cứu. Phía tàu MKD VYOM, sau 6 giờ không dập được lửa, thuyền viên xuống hai thuyền cứu sinh.

Trong đêm tối, tàu SAND lần theo tín hiệu VHF lúc được lúc mất của thuyền viên tàu gặp nạn. Khi cách khoảng 2 hải lý, thuyền trưởng Tuân nhận ra ánh đèn từ thuyền cứu sinh và nhanh chóng đưa tàu lại gần. May mắn là thời tiết tốt, trời quang, sóng biển êm.

Lúc 22h, thuyền cứu sinh đầu tiên chở 8 thuyền viên cập mạn trái của tàu SAND. Các thủy thủ thả thang và dùng cẩu để đưa thuyền viên gặp nạn lên tàu. Đến gần 24h, thuyền cứu sinh thứ hai chở 13 thuyền viên cập vào mạn tàu và được hỗ trợ di chuyển lên tàu.

Các thành viên tàu MKD VYOM trước khi rời tàu SAND vào đất liền. Ảnh: NVCC

21 thuyền viên tàu MKD VYOM gồm thuyền trưởng quốc tịch Ukraina, 4 người Bangladesh và 16 người Ấn Độ đã được đưa lên tàu an toàn.

Kể với anh Tuân, thuyền trưởng người Bangladesh cho biết con tàu đi cách eo biển Homuz khoảng 100 hải lý thì dừng lại, sau khoảng hai giờ thả trôi thì bị ngư lôi hoặc UAV tấn công vào mạn phải, phía sau buồng lái, một thuyền viên thiệt mạng. Những người còn lại không bị thương.

Đón các thuyền viên gặp nạn, đại phó Bùi Văn Lượng kể họ đều mệt mỏi, tinh thần bất ổn vì mất nhiều sức lực dập lửa trên tàu, rồi say sóng khi lênh đênh trên biển. Chỉ có hai người còn sức leo thang lên tàu, còn lại phải nhờ thiết bị cẩu hàng. Các thuyền viên Việt Nam mang nước uống, sữa, mì tôm, song nhiều người mệt không thể ăn.

Theo hướng dẫn của Cảng vụ Muscat, Oman, tàu SAND di chuyển đến gần bờ ngoài khơi cảng Muscat. Đến 18h ngày 2/3, toàn bộ thuyền viên tàu MKD VYOM được đưa lên tàu cứu hộ của Oman để vào bờ.

Thuyền trưởng Bùi Đức Tuân (phải) và thuyền trưởng tàu MKD VYOM, người Ukraina. Ảnh: NVCC

Hiện tàu SAND đã ra khỏi vịnh Oman, đang thả trôi tại khu vực an toàn trên vùng biển Ấn Độ Dương để chờ kế hoạch nhận hàng mới. Tuy nhiên, theo thuyền trưởng Tuân, các thuyền viên vẫn bất an vì thi thoảng lại nghe thấy tiếng UAV bay vù vù trên đầu. Họ đã tăng cường trực cảnh giới ở mũi tàu, cánh gà và ban đêm để phát hiện vật thể lạ, khẩn trương ứng phó tình huống bất ngờ.

Trải qua 16 năm đi biển, thuyền trưởng Tuân cho biết lần đầu tiên phải ứng phó nguy cơ có thể xảy ra trong vùng chiến sự và cứu hộ tàu biển bị tấn công. "Chúng tôi muốn gửi gắm đến các thuyền viên và tàu ở Trung Đông là cố gắng tránh xa vùng chiến sự để đảm bảo an toàn cho người và tàu", anh nói.

Hai giờ cứu nạn 21 thuyền viên quốc tế trên vịnh Oman Cứu nạn các thuyền viên trên tàu nước ngoài. Video: NVCC

Đoàn Loan