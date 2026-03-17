'Thuyền trưởng' trạm y tế TP HCM học cách giữ bệnh nhân, giảm vượt tuyến

Các giám đốc trạm y tế vừa được Sở Y tế TP HCM tập huấn quản trị, học cách vận hành hiệu quả để giữ bệnh nhân ở lại tuyến cơ sở, hạn chế vượt tuyến.

Khai giảng lớp tập huấn quản lý dành cho 359 giám đốc trạm y tế trên địa bàn cùng các đại biểu từ Tây Ninh và Đồng Nai ngày 17/3, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới năng lực điều hành tại tuyến cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Thượng, y tế cơ sở là nền tảng nhưng thực tế vai trò của tuyến này chưa được phát huy đầy đủ. Trạm y tế chưa thật sự là địa chỉ đầu tiên người dân tìm đến. Thay vào đó, bệnh nhân có xu hướng vượt tuyến lên các bệnh viện lớn gây quá tải, trong khi năng lực tuyến dưới chưa được khai thác hiệu quả. Thực tế cho thấy, cùng điều kiện cơ sở vật chất tương đương, nhưng có trạm y tế thu hút đông người dân, nơi lại khá vắng. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách tổ chức hoạt động, tinh thần phục vụ và đặc biệt là năng lực điều hành của người đứng đầu.

Người đứng đầu ngành y tế thành phố cho biết định hướng sắp tới là xây dựng trạm y tế thành "điểm chạm y tế đầu tiên". Nơi đây không chỉ giới hạn ở việc khám chữa bệnh mà còn theo dõi, phòng bệnh từ sớm và quản lý sức khỏe trọn đời cho người dân trên địa bàn.

Bác sĩ khám chữa bệnh tại một trạm y tế. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Trong bối cảnh mới, trạm y tế không còn là một bộ phận chuyên môn đơn thuần mà sẽ vận hành như một đơn vị sự nghiệp y tế công lập hoàn chỉnh. Điều này đặt ra thách thức lớn, các "thuyền trưởng" không thể chỉ giỏi nghề y mà buộc phải có năng lực quản trị toàn diện.

Nhằm gỡ khó cho tuyến cơ sở, ông Thượng cho biết khóa tập huấn đã thiết kế 14 chuyên đề trọng tâm, là những bài toán thực tiễn nhất mà các trạm y tế đang phải đối mặt. Thay vì lý thuyết đơn thuần, các giám đốc sẽ được hướng dẫn cụ thể cách xử lý các vấn đề "nóng" như tài chính và bảo hiểm y tế, giải pháp khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, cách tổ chức bộ máy, phân công nhân sự không chồng chéo, kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo đúng quy trình, không để phát sinh "điểm nóng"...

Theo Giám đốc Sở Y tế TP HCM, khi các trạm y tế được củng cố và vận hành trơn tru, người dân sẽ được chăm sóc từ sớm, từ xa ngay tại cộng đồng. Điều này không chỉ giảm tải cho tuyến trên mà còn giúp hệ thống y tế thành phố phát triển cân bằng và bền vững.

Lê Phương