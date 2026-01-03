Thúy Uyên: 'Tôi học cách sống buông bỏ'

Thúy Uyên - cựu thành viên nhóm Techno - trở lại ca hát, cân bằng cuộc sống sau thời gian đánh mất bản thân, khủng hoảng hôn nhân.

Đầu năm mới, ca sĩ ra video ca khúc Bỏ quên chính ta, do nhạc sĩ Nguyễn Hà sáng tác dành riêng cho cô. Bài hát lấy cảm hứng dựa trên câu chuyện cuộc sống Thúy Uyên trong vài năm gần đây.

"Tôi muốn quay lại hoạt động âm nhạc sau hơn 14 năm im ắng, tìm lại cân bằng trong cuộc sống", ca sĩ nói.

Thúy Uyên thừa nhận đang đối diện một số vấn đề trong tình cảm gia đình. 5 năm qua, cô dành phần lớn thời gian cho việc cứu hộ chó hoang, khuyết tật. Một ngày của cô thường là tập trung tự chuẩn bị thức ăn và trực tiếp chăm sóc chó hoang ở khu vực gần nhà. Với những con không chủ, bị tật, ca sĩ mang về nuôi. Đầu năm 2025, cô cùng chồng người Mỹ quyết định chuyển từ trung tâm TP HCM về một căn biệt thự ở ngoại ô phía nam để có đủ không gian chăm sóc 22 thú cưng.

Thúy Uyên hát "Bỏ quên chính ta" Thúy Uyên hát "Bỏ quên chính ta". Video: Nhân vật cung cấp

Cũng trong thời gian này, Thúy Uyên gặp khủng hoảng trong hôn nhân. Ca sĩ cho rằng nguyên nhân của những chông chênh trong tình cảm một phần đến từ việc cô quên chăm sóc bản thân, lơ là vẻ ngoài, cũng như sự tương tác với chồng. "Có lẽ do vậy mà cả hai không còn tìm được điểm chung trong cuộc sống, mối quan hệ bị rạn nứt", cô nói.

Khi nhận ra sự thay đổi không tích cực, thay vì chọn cách phản ứng gay gắt, Thúy Uyên học cách kiểm soát cảm xúc để mọi thứ lắng xuống. Cô không để nỗi buồn cá nhân xâm chiếm công việc mà chọn cách đối mặt với mọi việc. "Tôi học cách buông bỏ gánh nặng tâm lý để nhẹ lòng hơn", ca sĩ nói.

Ca sĩ Thúy Uyên, 56 tuổi, cựu thành viên nhóm Techno. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện Thúy Uyên xếp lại mọi thứ, thuê người phụ chăm đàn thú cưng để có thời gian chăm chút chính mình. Cô ăn chay, tập nhảy mỗi ngày giữ mức cân ổn định ở khoảng 50 kg. Thúy Uyên hy vọng khi biết điều chỉnh và đủ duyên, cô có thể vượt qua giai đoạn khó khăn để giữ được hạnh phúc hôn nhân.

Với ca sĩ, hạnh phúc hiện tại là mỗi sáng thức dậy được nhảy múa, ca hát bên thú cưng. Cô cho biết con gái đã lớn và cũng yêu ca hát như mẹ. Ca sĩ để cho con tự do phát triển nghề nghiệp, không can thiệp hay định hướng. Cô lấy mẹ làm hình mẫu để hướng tới. Theo Thúy Uyên, với tinh thần lạc quan, mẹ cô vượt qua bệnh ung thư khi phát hiện sớm cách đây sáu năm. Tuổi cao nhưng bà vẫn mặc váy ngắn, học nhảy và giữ tinh thần vui vẻ mỗi ngày.

Thúy Uyên cùng Kỳ Phương, Hồ Lệ Thu lập nên nhóm Techno. Khi nhóm tan rã năm 2008, cô hoạt động solo một thời gian, thử sức nhiều lĩnh vực như vũ công, diễn viên, nhà tạo mẫu. Sau đó, ca sĩ rút khỏi làng giải trí, chuyển hướng làm huấn luyện viên thể hình. Năm 2012, cô tham gia chương trình Gương mặt thân quen và đoạt giải á quân.

Hoàng Dung