Thủy thủ tàu sân bay Mỹ bị thương khi làm nhiệm vụ gần Iran

Mỹ thông báo một quân nhân bị thương trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động gần Iran, khẳng định sự việc "không liên quan tác chiến".

"Một thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bị thương khi chiến hạm triển khai hoạt động bay trên biển Arab ngày 25/3. Trường hợp này không liên quan chiến đấu và không đe dọa tính mạng quân nhân", Bộ tư lệnh Hải quân Trung tâm (NAVCENT), cơ quan phụ trách hoạt động của hải quân Mỹ tại Trung Đông, thông báo hôm nay.

NAVCENT cho biết thủy thủ trên đã được chuyển vào đất liền để tiếp tục điều trị và đang trong tình trạng ổn định. Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Trực thăng MH-60S đáp xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln hôm 23/3. Ảnh: US Navy

Hải quân Mỹ khẳng định nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ không kích trong khuôn khổ chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng nhằm vào Iran.

Đây dường như là lần đầu hải quân Mỹ ghi nhận thương vong trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Mỹ hiện chỉ duy trì nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln cho chiến dịch tấn công Iran, sau khi siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford phải về cảng ở Hy Lạp để sửa chữa do vụ cháy hôm 12/3.

Hải quân Iran hôm 25/3 công bố video phóng tên lửa hành trình Ghadir về phía tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cho rằng đòn tấn công đã buộc nhóm chiến hạm Mỹ phải thay đổi vị trí.

Hơn 100 tên lửa Iran nhắm vào tàu sân bay Mỹ Iran phóng tên lửa hành trình về phía USS Abraham Lincoln trong video công bố ngày 25/3.

Chuẩn đô đốc Shahram Irani, tư lệnh hải quân Iran, cho biết Tehran đang theo dõi chặt chẽ hoạt động tác chiến của USS Abraham Lincoln. Ông cảnh báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln "sẽ bị tấn công dữ dội nếu tiến vào tầm bắn của tên lửa Iran".

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó tuyên bố triển khai xuồng tự sát tấn công USS Abraham Lincoln trên biển Oman, khi nó hoạt động cách eo biển Hormuz khoảng 340 km. Các quan chức Iran tuyên bố nhóm tác chiến Abraham Lincoln đã "phải lùi xa khoảng 1.000 km" sau vụ tập kích.

Tổng thống Donald Trump hôm 24/3 nói rằng Iran đã phóng 101 tên lửa "rất tinh vi, có tốc độ rất cao"" nhằm vào tàu sân bay Mỹ, khẳng định toàn bộ số khí tài này đã bị đánh chặn, nhưng không nêu tên chiến hạm cụ thể.

Vị trí eo biển Hormuz và biển Arab. Đồ họa: Guardian

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo loạt tiêm kích tàng hình F-35C, chiến đấu cơ F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, phi cơ cảnh báo sớm E-2D, trực thăng lai CMV-22B và trực thăng săn ngầm.

IRGC từng nhiều lần phát động tấn công USS Abraham Lincoln bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng tự sát, nhưng hải quân Mỹ khẳng định nỗ lực này không ảnh hưởng tới hoạt động của chiến hạm.

Thanh Danh (Theo Navy Times, Reuters)