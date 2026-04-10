Thúy Ngân tận hưởng cuộc sống độc thân

Người đẹp đón tuổi mới bên gia đình, đồng nghiệp hôm 7/4 tại TP HCM. "Điều khiến tôi biết ơn nhất không phải là đã đi được bao xa, mà là vẫn có rất nhiều người ở đây, bên cạnh mình", diễn viên nói.
Thúy Ngân tên đầy đủ Lê Huỳnh Thúy Ngân, hoạt động nghệ thuật từ năm 2009, đoạt Á khôi Trang sức 2009. Cô gây chú ý với công chúng qua nhiều dự án phim như Gạo nếp gạo tẻ, Hải Đường trong gió, Cây táo nở hoa, Nữ chủ. Cô từng thắng giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại giải Mai Vàng 2018, 2021.
Người đẹp đón tuổi mới bên gia đình, đồng nghiệp hôm 7/4 tại TP HCM. "Điều khiến tôi biết ơn nhất không phải là đã đi được bao xa, mà là vẫn có rất nhiều người ở đây, bên cạnh mình", diễn viên nói.
Thúy Ngân tên đầy đủ Lê Huỳnh Thúy Ngân, hoạt động nghệ thuật từ năm 2009, đoạt Á khôi Trang sức 2009. Cô gây chú ý với công chúng qua nhiều dự án phim như Gạo nếp gạo tẻ, Hải Đường trong gió, Cây táo nở hoa, Nữ chủ. Cô từng thắng giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại giải Mai Vàng 2018, 2021.
Tiệc sinh nhật của Thúy Ngân.
Sau khi kết thúc mối tình với diễn viên Võ Cảnh vào năm 2025, diễn viên cho biết dành nhiều thời gian cho bản thân và người thân hơn. Trước đó, Thúy Ngân từng vướng tin đồn hẹn hò với S.T Sơn Thạch, Trương Thế Vinh, Trung Dũng nhưng cô đều phủ nhận, nói họ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Sau khi kết thúc mối tình với diễn viên Võ Cảnh vào năm 2025, diễn viên cho biết dành nhiều thời gian cho bản thân và người thân hơn. Trước đó, Thúy Ngân từng vướng tin đồn hẹn hò với S.T Sơn Thạch, Trương Thế Vinh, Trung Dũng nhưng cô đều phủ nhận, nói họ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Diễn viên liên tục đi du lịch trong và ngoài nước để thư giãn, tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho những dự định mới.
Thời gian qua, Thúy Ngân chưa đóng phim trở lại. Bộ phim truyền hình gần nhất cô tham gia là 7 năm chưa cưới sẽ chia tay (2024).
Diễn viên liên tục đi du lịch trong và ngoài nước để thư giãn, tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho những dự định mới.
Thời gian qua, Thúy Ngân chưa đóng phim trở lại. Bộ phim truyền hình gần nhất cô tham gia là 7 năm chưa cưới sẽ chia tay (2024).
Người đẹp chơi nhiều bộ môn thể thao như đạp xe, pickleball rèn luyện vóc dáng.
Người đẹp chơi nhiều bộ môn thể thao như đạp xe, pickleball rèn luyện vóc dáng.
Thúy Ngân (thứ hai từ phải sang) tụ họp cùng hội bạn thân là S.T Sơn Thạch (phải) và vợ chồng Ngọc Anh - Cường Seven, hôm 8/3 tại Phú Quốc.
Thúy Ngân (thứ hai từ phải sang) tụ họp cùng hội bạn thân là S.T Sơn Thạch (phải) và vợ chồng Ngọc Anh - Cường Seven, hôm 8/3 tại Phú Quốc.
Người đẹp đi xem concert của Hòa Minzy tại TP HCM hồi tháng 2. Cô cũng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí, thời trang.
Người đẹp đi xem concert của Hòa Minzy tại TP HCM hồi tháng 2. Cô cũng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí, thời trang.
Ngoài đóng phim, diễn viên còn livestream bán hàng, tham gia game show. Cô cho biết nguồn thu từ công việc giúp cô có tài chính ổn định.
Ngoài đóng phim, diễn viên còn livestream bán hàng, tham gia game show. Cô cho biết nguồn thu từ công việc giúp cô có tài chính ổn định.
Hiện Thúy Ngân ở trong căn hộ cao cấp tại TP HCM. Cuộc sống diễn viên bớt đơn điệu nhờ có chó cưng bầu bạn. "Tôi đang tận hưởng sự độc thân, còn chuyện tình cảm vẫn đợi vào chữ duyên", người đẹp nói.
Hiện Thúy Ngân ở trong căn hộ cao cấp tại TP HCM. Cuộc sống diễn viên bớt đơn điệu nhờ có chó cưng bầu bạn. "Tôi đang tận hưởng sự độc thân, còn chuyện tình cảm vẫn đợi vào chữ duyên", người đẹp nói.
Hậu trường thực hiện bộ ảnh mới của Thúy Ngân hồi tháng 1.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp