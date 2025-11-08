Thùy Linh vào chung kết giải cầu lông Hàn Quốc

Hàn QuốcTay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thể hiện phong độ đỉnh cao khi hạ Hina Akechi 2-0 để vào chung kết giải Korea Masters 2025, trưa 8/11.

Hina, 20 tuổi người Nhật Bản, đang đứng thứ 57 thế giới. Cô từng là tay vợt trẻ số một trên bảng thứ tự của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), đã ba lần vào chung kết các giải trong hệ thống World Tour.

Thuận tay trái cùng sức trẻ, Hina được đánh giá khá cao, dù Thuỳ Linh là hạt giống số hai, đang đứng thứ 24 thế giới và chưa thua set nào sau ba trận.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng 2-0 trước Hina Akechi ở bán giải Korea Masters 2025, trưa 8/11. Ảnh:badmintonphoto

Tuy nhiên, Thùy Linh đã không để Hina có cơ hội làm nên bất ngờ. Duy trì phong độ cao suốt từ đầu giải, tay vợt Việt Nam nhập cuộc tự tin, thi đấu biến hóa. Cô phá sức đối thủ bằng các pha điều cầu dọc dây, liên tục phông cầu ra sau đầu hoặc cắt chéo trên lưới để dẫn 6-3 rồi 11-5, 14-5.

Akechi đổi vợt, nhưng cũng không thể thay đổi thế trận. Các pha tấn công vội vã của cô có lúc khiến cầu mắc lưới. Ngược lại, Linh càng chơi càng bình tĩnh, có lúc cách biệt đến 10 điểm rồi tiến tới chiến thắng 21-11 trong set một.

Sang set hai, Thùy Linh tiếp tục dẫn trước 4-0 rồi 7-3. Dù Hina vùng lên và rút ngắn xuống 6-7, tay vợt quê Phú Thọ nhanh chóng lập lại trật tự và ghi những điểm số quan trọng để dẫn 11-8 trước khi vào giờ nghỉ giữa set. Lúc này, HLV Bùi Bằng Đức tranh thủ trao đổi, yêu cầu Thùy Linh tìm cách phông cầu sâu và cắt chéo đổi hướng khi đối thủ phông cầu.

Khi trận đấu trở lại, Hina bất ngờ "bùng cháy", chơi mạo hiểm với các pha thả cầu ngắn khiến Thuỳ Linh mắc lỗi. Tay vợt Nhật Bản kéo được tỷ số đến cân bằng 14-14. Nhưng Thuỳ Linh không nao núng, ghi liền ba điểm để dẫn 17-14, tạo bước ngoặt tiến đến chiến thắng 21-17 sau pha đánh cầu ra ngoài của Hina.

Thùy Linh tươi cười sau khi hạ Hina Akechi để vào chung kết Korea Masters 2025, trưa 8/11. Ảnh: Chụp màn hình

Chiến thắng sau 40 phút bằng một thế trận áp đảo, mắc ít lỗi, tay vợt Việt Nam lần thứ tư trong sự nghiệp vào chung kết giải đấu ở hệ thống Super 300 của BWF World Tour.

Korea Masters diễn ra từ 4 đến 9/11 tại Iksan, tỉnh Jeonbuk, miền trung Hàn Quốc. Do các tay vợt hàng đầu như Kim Ga Eun (Hàn Quốc) hay Manami Suizu (Nhật Bản) rút lui, Thùy Linh được xếp hạt giống số hai và chưa gặp tay vợt hạt giống nào sau bốn trận.

Đối thủ của cô ở chung kết là hạt giống số một người Đài Loan Chiu Pin-chian, đang đứng thứ 20 thế giới.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ 14 tuổi, rồi 4 năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với 8 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ năm 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Đức Đồng