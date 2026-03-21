Thùy Linh thua cựu số một thế giới ở giải Pháp

PhápThi đấu nỗ lực, nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn thua Nozomi Okuhara 0-2 ở tứ kết giải cầu lông Orleans Masters, tối 20/3.

Nozomi từng lên số một thế giới năm 2019. Tay vợt Nhật Bản còn sở hữu thành tích độ sộ với khi vô địch thế giới 2017, Á quân thế giới 2019, HC đồng Olympic Rio 2016, vô địch các giải All England 2016, World Tour Finals 2015, Australia Open 2017, Korea Open 2018, Thailand Open 2018, Denmark Open 2020...

Với lối đánh tốc độ, bền bỉ, Nozomi gây nhiều khó khăn cho Thùy Linh ngay khi nhập cuộc. Tay vợt Nhật Bản nhanh chóng tạo khoảng cách 6 điểm, dẫn 11-5.

Do chỉ có một mình đi thi đấu ở châu Âu, Thùy Linh không nhận được bất kỳ sự chỉ đạo nào từ HLV. Cô phải tự điều chỉnh lối chơi, với các pha kéo cầu trên lưới đưa đối thủ dâng cao rồi tung các cú smash cắm sàn. Nhờ công thức ghi điểm này, tay vợt Việt Nam dần thu hẹp cách biệt còn 10-11, 14-15. Nhưng sau đó, Nozomi phát huy đẳng cấp với loạt pha cắt cầu khó. Còn Thùy Linh lại đánh ra ngoài hoặc điều cầu không qua lưới, dẫn tới thua 18-21.

Sang set 2, lối chơi giàu thể lực của Nozomi tiếp tục gây nhiều khó khăn cho tay vợt quê Phú Thọ. Dù liên tục di chuyển linh hoạt, Thùy Linh không thể chống đỡ các pha đánh đa dạng của đối thủ. Trong thế trận một chiều, Nozomi dễ dàng thắng set với điểm số 21-8, để khép lại trận đấu chỉ sau 33 phút.

Orleans Masters nằm trong hệ thống World Tour của Liên đoàn cầu lông thế giới - cấp độ Super 300. Diễn ra từ ngày 17-22/3 tại thành phố Orleans, Pháp. Với 400 tay vợt từ 40 quốc gia tham dự, có tổng tiền thưởng 240.000 USD.

Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, 7 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022, hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Ở hệ thống super 300, cô từng 4 lần về nhì tại giải Đức Open 2024, 2025, Canada Open 2025, Korea Masters 2025.

Sau tour đấu châu Âu, giải tiếp theo của tay vợt nữ số một Việt Nam là giải vô địch châu Á 2026 vào tháng 4 tại Trung Quốc.

Đức Đồng