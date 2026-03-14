Thường xuyên bị nhầm là con vì kém vợ 23 tuổi

MalaysiaBất chấp khoảng cách 23 tuổi và hay bị nhầm là mẹ con, cặp đôi Azmirullah (28 tuổi) và Wan Nazihah (51 tuổi) vẫn có cuộc sống viên mãn sau gần 7 năm kết hôn.

Khoảng cách 23 tuổi khiến cuộc hôn nhân của Azmirullah Azan và Wan Nazihah Wan Awang luôn là tâm điểm chú ý tại Terengganu. Sự tò mò của dư luận càng lớn hơn khi người chồng trẻ hiện chỉ bằng đúng tuổi con cả trong số 5 người con riêng của vợ.

Cơ duyên của hai người bắt đầu vào tháng 5/2019 qua mạng xã hội. Khi đó, Azmirullah mới 21 tuổi, còn Nazihah 44 tuổi. Chị đang làm mẹ đơn thân và chật vật với cơ sở kinh doanh bình gas tại thị trấn ven biển Gong Badak sau 5 năm góa bụa.

"Anh ấy bắt đầu 'thích' các bức ảnh của tôi trên Facebook, rồi cả hai trò chuyện. Không lâu sau, anh ấy ngỏ lời cầu hôn", Nazihah nhớ lại.

Thời điểm đó, thấu hiểu khó khăn của Nazihah, Azmirullah đã chủ động đề nghị hỗ trợ cô quản lý công việc. "Ban đầu tôi chỉ muốn giúp đỡ. Nhưng rồi định mệnh sắp đặt để chúng tôi thành vợ chồng, và tôi đón nhận điều đó", chàng trai nói. Chỉ sau 3 tháng quen biết, họ chính thức về chung một nhà.

Lấy vợ lớn tuổi, Azmirullah không ít lần gặp tình huống dở khóc dở cười. Khi đưa vợ đi dự sự kiện, anh thường xuyên bị hiểu nhầm là "đang tháp tùng mẹ". Tuy nhiên, chàng trai chưa bao giờ cảm thấy bối rối. "Tôi không xấu hổ khi nói cô ấy là vợ mình, vì đó là sự thật. Tôi yêu vợ và muốn dành trọn thời gian bên cô ấy", anh khẳng định.

Wan Nazihah Wan Awang, 51 tuổi và chồng Azmirullah Azan, 28 tuổi. ẢNH: WAN NAZIHAH WAN AWANG/FACEBOOK

Cuộc sống chênh lệch tuổi tác không thể tránh khỏi những lời bàn tán. Nhiều người hoài nghi Azmirullah đến với vợ vì mục đích tài chính. Bỏ ngoài tai định kiến, anh chứng minh tình yêu bằng hành động thiết thực khi cùng vợ kề vai sát cánh điều hành doanh nghiệp gia đình suốt nhiều năm qua.

Với Nazihah, cô luôn tự hào vì có một người bạn đời chín chắn, trách nhiệm. "Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề giữa chúng tôi", cô nói.

Vợ lớn tuổi hơn chồng không hiếm trong xã hội hiện đại, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ. Phân tích của Pew Research Center, dựa trên dữ liệu hôn nhân tại Mỹ cho thấy chỉ khoảng 10% các cuộc hôn nhân có người vợ lớn hơn chồng từ 3 năm trở lên, trong khi 40% trường hợp người chồng lớn tuổi hơn vợ.

Thống kê tổng hợp từ dữ liệu điều tra dân số cho thấy chỉ khoảng 1%–2% cuộc hôn nhân có người vợ lớn hơn chồng ít nhất 10 năm, trường hợp chênh lệch trên 20 năm chỉ khoảng 0,4%.

Vì vậy, những câu chuyện như Azmirullah và Nazihah thu hút sự chú ý của dư luận, bởi chúng đi ngược lại mô hình tuổi tác phổ biến trong hôn nhân.

Sau gần 7 năm gắn bó, cặp vợ chồng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội, như một minh chứng rõ nét cho tình yêu không có rào cản về tuổi tác.

Nhật Minh (Theo Straitimes)