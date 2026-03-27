Thương vụ bán Home Credit Việt Nam cho ngân hàng Thái Lan bất thành

Ngân hàng Thái Lan SCB và Home Credit dừng thương vụ bán vốn gần 21.000 tỷ đồng do không đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận.

The Siam Commercial Bank (SCB) và Công ty tài chính Home Credit Việt Nam ngày 26/3 thông báo chấm dứt giao dịch, sau hai năm kể từ khi công bố kế hoạch mua lại 100% vốn.

Thương vụ trước đó được định giá khoảng 31 tỷ baht, tương đương hơn 20.900 tỷ đồng, có điều chỉnh theo hợp đồng mua bán cổ phần (SPA). SCB cho biết do các yếu tố bên ngoài, các điều kiện tiên quyết theo SPA không thể hoàn tất đúng tiến độ.

The Siam Commercial Bank cho biết việc hủy thương vụ không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của đơn vị này. Ngân hàng và công ty mẹ SCBX - tập đoàn kinh doanh công nghệ tài chính sở hữu nhiều công ty thành viên - vẫn theo đuổi chiến lược trở thành tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu khu vực, mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á.

Nhân viên của Home Credit Việt Nam giới thiệu dịch vụ. Ảnh: Home Credit

Home Credit Việt Nam, thuộc sở hữu Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF, bắt đầu hoạt động năm 2009. Đây là công ty tài chính cho vay tiêu dùng chiếm thị phần thứ hai tại Việt Nam (sau FE Credit), sở hữu 17 triệu khách hàng và 6.000 nhân sự.

Các dịch vụ thế mạnh của Home Credit là cho vay trả góp hàng tiêu dùng (xe máy, đồ gia dụng, điện tử, nội thất), cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng. Năm 2025, công ty tài chính này ghi nhận lãi sau thuế trên 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Còn SCB là ngân hàng lâu đời nhất và có tổng tài sản top đầu tại Thái Lan. Công ty mẹ của SCB là SCBX - tập đoàn kinh doanh công nghệ tài chính sở hữu nhiều công ty thành viên, hoạt động trong 3 lĩnh vực, gồm ngân hàng, tài chính tiêu dùng và kỹ thuật số, nền tảng kết nối và công nghệ.

Quỳnh Trang