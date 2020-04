Thượng úy CSGT bị đình chỉ công tác

Khánh HòaThượng úy Nguyễn Cảnh An, Đội CSGT Nha Trang, bị đình chỉ công tác 30 ngày vì bị tố cáo gạ cô gái vi phạm giao thông vào khách sạn.

Quyết định được Công an Nha Trang đưa ra để xác minh thông tin tố cáo thượng úy An, khi có kết quả sẽ thông tin công khai, đại tá Trần Văn Giang (Trưởng Công an TP Nha Trang) cho biết ngày 27/4.

Một tài khoản Facebook hôm 18/4 đã đưa hình ảnh người đàn ông mặc quần đùi, mình trần cùng với cô gái khỏa thân. Nội dung cho biết, đây là thượng úy An, còn cô gái bị anh lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông vào chiều 22/3.

Nam CSGT bị tố cáo đã gạ cô này vào khách sạn quan hệ tình dục vào tối cùng ngày. Đổi lại, anh sẽ đóng phạt 600.000 đồng và lấy giấy tờ xe ra giúp trước thời gian quy định.

Trả lời VnExpress, thượng úy An thừa nhận sự việc, song cho rằng mình không gạ tình. Việc hai người vào khách sạn là do cô gái "bày tỏ cảm ơn" anh đóng phạt và lấy giấy tờ xe. "Thanh tra công an đang vào cuộc để xác minh, nên đúng sai thế nào chờ kết luận", anh nói.

Anh An kết hôn năm 2015, có hai con. Còn cô gái chưa có chồng.

Xuân Ngọc