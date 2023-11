Thượng úy công an bị nghi phạm ma túy đâm đã hy sinh

Hà TĩnhDù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, song thượng úy Trần Trung Hiếu, 31 tuổi, đã hy sinh sau 4 ngày bị nghi phạm ma túy dùng kéo đâm trong cuộc vây bắt.

Ngày 17/11, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết anh Hiếu - cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, đã hy sinh sáng nay. Đơn vị đang báo cáo Bộ Công an, đề xuất thăng cấp bậc cho anh từ thượng úy lên đại úy.

Nhà chức trách cũng đang làm hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền phong liệt sĩ cho anh. "Thượng úy Hiếu là cán bộ công an xã có năng lực, bám chắc địa bàn. Anh ấy hy sinh là mất mát rất lớn của đơn vị", đại tá Phong nói.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của thượng úy Hiếu.

Thượng úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, gần 16h ngày 13/11, tại đền chợ Củi, huyện Nghi Xuân, thượng úy Hiếu và một cán bộ Công an xã Xuân Hồng tiếp cận Trần Trọng Gia Bảo, 26 tuổi, vì nghi mua bán ma túy (cỏ Mỹ). Bảo tháo chạy, đến quầy bán hàng mã cách đó 5 m cầm kéo quay trở lại đâm nhiều nhát vào vùng cổ và người của thượng úy Hiếu. Tổ công tác Công an huyện Nghi Xuân sau đó chia làm hai mũi ập tới khống chế Bảo.

Thượng úy Hiếu được đồng đội đưa tới bệnh viện ở Nghệ An. Anh bị mất nhiều máu nên gia đình và câu lạc bộ hiến máu nhân đạo của tỉnh đã kêu gọi mọi người hiến máu giúp đỡ. Tuy nhiên, do các vết thương quá nặng, anh không qua khỏi sau 4 ngày điều trị.

Hiện nghi phạm Bảo, 26 tuổi, trú xã Xuân Hồng, đã bị Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bảo khai bị thượng úy Hiếu tiếp cận nên bực tức, cầm kéo tấn công. Nghi phạm cho rằng bị "thần kinh kém, thiếu suy nghĩ" nên mới hành động như vậy, hiện rất hối hận.

Thượng úy Trần Trung Hiếu (hàng đầu, góc phải) trong một lần hỗ trợ người dân làm căn cước công dân tại xã Xuân Hồng. Ảnh: Công an cung cấp

Thượng úy Hiếu quê ở thị trấn Tiên Điền, có vợ là cán bộ hợp đồng điều dưỡng tại Trung Tâm Y tế huyện Nghi Xuân. Họ có 2 con nhỏ, gia cảnh khó khăn, đang sống ở bên ngoại thuộc xã Xuân Lĩnh.

Anh Hiếu tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Điều tra hình sự. Tháng 7/2018, đang mang hàm trung úy, cán bộ Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Xuân, anh Hiếu là một trong 3 cán bộ đầu tiên của huyện xung phong về cơ sở, nhận nhiệm vụ ở xã Xuân Hồng.

Trong 5 năm làm công an xã, anh Hiếu được đánh giá là cán bộ có năng lực, sâu sát địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.

"Ngoài công việc, Hiếu hiền lành, gần gũi, sống hòa nhã, luôn được đồng đội và người dân quý mến", đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng, cho biết.

Đức Hùng