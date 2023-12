Thưởng thức tiệc Giáng sinh 5 sao chỉ từ 1 triệu đồng

Các nhà hàng Latest Recipe, Akuna và Barson tại khách sạn Le Méridien Saigon đồng loạt giới thiệu thực đơn Giáng sinh với mức giá từ 1 đến 2,5 triệu đồng.

Tiệc hải sản cuối tuần tại Latest Recipe

Các buổi tối buffet hải sản tại đây được tổ chức vào thứ 5, 6, 7 hàng tuần, là nơi để cả gia đình quây quần bên bàn tiệc hải sản tươi theo ngày, các quầy thịt cao cấp, món ăn khắp thế giới, quầy rau hay thịt nguội. Đặc biệt, bữa trưa Chủ nhật tại đây mang đến nhiều sự lựa chọn cao cấp hơn, được chế biến bởi các đầu bếp hàng đầu cùng không gian ẩm thực mới mẻ.

Không gian tràn ngập không khí Giáng sinh tại nhà hàng Latest Recipe. Ảnh: Le Méridien Saigon

Ngoài ra, nhà hàng còn có tiệc tối Giáng sinh và Đêm Giao thừa trong các ngày 24/12 và 31/12. Giá buffet từ 1,89 đến 2,59 triệu đồng mỗi khách. Bếp trưởng điều hành Nguyễn Phi Công sẽ cho ra mắt thực đơn Giáng sinh đặc biệt trong tháng 12, gồm 4 món: sò điệp Nhật Hokkaido đốt rượu; súp bí ngô Đà Lạt với hương hạt dẻ; thăm bò Australia nướng hoặc gà tây cuộn; bánh chocolate và gừng dùng với kem hương gừng chỉ với giá 1,1 triệu đồng.

Thực đơn Giáng sinh do Bếp trưởng Nguyễn Phi Công sáng tạo. Ảnh: Le Méridien Saigon

Latest Recipe vừa lọt top 5 nhà hàng Việt Nam tại giải thưởng Traveller’s Choices Award 2023 do TripAdvisor bình chọn. Nhà hàng sẽ tổ chức Christmas Brunch vào trưa Chủ nhật ngày 24/12 và Last Sunday Brunch of 2023 ngày 31/12 tại tầng lửng khách sạn Le Méridien Saigon. Các bữa tiệc này có mức giá lần lượt 1,59 triệu đồng và 2,09 triệu đồng. Thực khách có thể bỏ thêm 1 triệu đồng để thưởng thức champagne cao cấp Billecart-Salmon.

Thức uống và âm nhạc hiện đại ở Barson

Các sự kiện giải trí tại Barson được chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới, rồi đưa về trung tâm TP HCM. Gần đây, chuỗi hoạt động Casa Luna được tổ chức hàng tháng với những DJ đình đám khiến không khí của bữa tiệc sôi động hơn.

Các bữa tiệc tại Barson với âm nhạc chọn lọc và không khí sôi động. Ảnh: Le Méridien Saigon

Casa Luna tháng 12 sẽ được tổ chức vào ngày 23, hứa hẹn mang đến âm nhạc thời thượng, với giá 250.000 đồng một đồ uống hoặc 600.000 đồng cho gói đồ uống không giới hạn. Ngoài ra, quán bar này cũng giới thiệu trải nghiệm mới nhân dịp cuối năm, bằng sự kết hợp ẩm thực từ bếp trưởng Nguyễn Phi Công với những ly cocktail của Chester Trần, màn giải trí đa giác quan của Patey Magik vào ngày 16/12 tới đây.

Khám phá fine-dining tại Akuna

Dưới sự dẫn dắt của đầu bếp Michelin Sam Aisbett và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp đa quốc gia, Akuna mang đến diện mạo mới cho ẩm thực cao cấp. Đây là sự kết hợp giữa ẩm thực Australia và nguồn nguyên liệu, hương vị phong phú của Việt Nam.

Món lưỡi cá sấu đặc biệt ở Akuna. Ảnh: Le Méridien Saigon

Điểm nhấn ẩm thực tại đây là món lưỡi cá sấu thái lát - điển hình trong việc biến đổi nguyên liệu bản địa trên bàn ăn fine dining của Akuna. Để tạo nên món ăn này, Sam sử dụng nhiều bộ phận khác nhau của cá sấu Việt Nam: lưỡi được lát mỏng và hấp để làm phần thưởng thức chính, đuôi làm nước sốt, mỡ giúp tăng độ thơm béo.

Đây là nhà hàng mới xuất sắc nhất năm 2024 (New Opening of the Year Award 2024) được bình chọn bởi La Liste - một trong những bảng xếp hạng danh giá cho các nhà hàng, cửa hàng bánh và khách sạn trên toàn thế giới. Các tiêu chí đánh giá dựa trên quá trình tổng hợp thông tin chi tiết, bài bản và khách quan từ hàng trăm đầu sách cẩm nang du lịch, hàng nghìn bài báo và hàng triệu bình luận trực tuyến.

Thanh Thư