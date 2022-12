Thưởng Tết 250.000 đồng khiến tôi bỏ biên chế giáo viên

Nhận số tiền trợ cấp trước Tết vỏn vẹn 250.000 đồng, nhưng tôi phải mua quà biếu sếp hết 700.000 đồng, lẹm cả vào đồng lương giáo viên còm cõi.

Tôi làm giáo viên, sống trong nghề tới nay đã 15 năm, nên tôi hiểu câu chuyện "Thưởng Tết giáo viên 'hai kg đường, một lít dầu ăn'" như chia sẻ của tác giả Do Vo Than là hoàn toàn đúng thực tế ngày nay. Chuyện được thưởng một tháng lương như một số người nghĩ thì cả trăm trường may ra có một. Thậm chí, đến tận bây giờ mà rất nhiều trường tôi biết vẫn thưởng Tết cho giáo viên không quá 500.000 đồng.

Cách đây 15 năm, tôi vào biên chế với mức lương 1,7 triệu đồng. Đến dịp Tết, tôi chỉ được nhận trợ cấp vỏn vẹn 250.000 đồng. Tôi xin nhấn mạnh là trợ cấp chứ không được xem là thưởng Tết. Nghe anh em đi trước nhắc nhở, nên tôi đi mua quà Tết biếu ba sếp hết tổng cộng 700.000 đồng. Gom hết phần lương và trợ cấp còn lại, tôi đưa mẹ một ít tiêu Tết. Cuối cùng, bản thân chẳng còn lại bao nhiêu tiền nên muốn mua cái gì hay đi đâu tôi cũng phải cân nhắc rất kỹ, lo không đủ tiền để sống hết tháng hai.

Sau cái Tết đó, tôi quyết định rời khỏi biên chế và tìm đến các trường tư có thu nhập cao hơn, nhường suất biên chế của mình cho ai cần (giống như người ta vẫn hay nói theo kiểu phũ phàng: "Không làm được thì nghỉ cho người khác làm"). Tôi còn không lo nổi cho bản thân mình thì còn lo được cho ai. Con mọi người cần được giáo dục tốt, nhưng con tôi mới là đứa trẻ tôi cần quan tâm đầu tiên.

Tôi nghĩ rằng, nghề nghiệp có thể bạn không quyết định được (vì nghề chọn người) nhưng nơi làm việc là thứ bạn hoàn toàn quyết định được. Hãy mạnh dạn bước sang môi trường tư thục hoặc cao hơn là các trường chất lượng cao, trường quốc tế, để có thể đàng hoàng nhận được mức lương xứng đáng 20 đến 30 triệu đồng. Khi đó, có thưởng Tết hay không cũng không quan trọng nữa.

Ở đây, tôi xin nhấn mạnh một điều rằng người giáo viên kêu lương thấp không có gì là sai trái. Có những trường phúc lợi tốt cho giáo viên, có trường không, nhưng thực tế là số trường cho giáo viên được một chế độ lương thưởng tốt là không nhiều. Ở những nơi đó, tính cạnh tranh càng cao hơn, nên một là bạn phải thật giỏi, hai là mất tiền mới chạy vào được.

Tôi trước kia có biên chế ở trường điểm (tôi đỗ do đủ điểm xét công chức) nhưng tôi vẫn bỏ ngang vì không chịu nổi. Các bạn ở bên ngoài đôi khi chỉ ngồi và tưởng thôi, chứ đến giáo viên ở Hà Nội có khi tết cũng chẳng có gì chứ đừng nói là ở các địa phương. Tôi thường không gọi mấy khoản mình nhận dịp Tết là thưởng mà chỉ coi là trợ cấp vì vỏn vẹn vài đồng bạc chẳng đủ để tiêu gì. Trong khi đó, ở các trường thực sự có thưởng Tết cho giáo viên lại đa phần là trường song ngữ, trường chất lượng cao.

Có thể nói, thực tế mức lương và thưởng của giáo viên công lập ở ta vô cùng bèo bọt. Dù có cảm thông hay không thì chúng ta cũng không thể phủ nhận thực tế đó. Bạn có quyền nói "ai chê lương thấp thì nghỉ việc", nhưng tôi tin chắc nó không thể khiến các giáo viên giỏi trụ lại lâu hơn với môi trường giáo dục công lập. Người tài vẫn sẽ lần lượt rời đi nếu xã hội không thay đổi cái nhìn và có những đãi ngộ xứng đáng với những người làm giáo dục.

