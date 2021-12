Thượng nghị sĩ giáng đòn vào dự luật 1,7 nghìn tỷ USD của Biden

Thượng nghị sĩ Manchin tuyên bố không ủng hộ dự luật chi tiêu xã hội 1,7 nghìn tỷ USD, động thái giáng đòn chí mạng vào nỗ lực của Biden.

"Tôi không thể bỏ phiếu cho dự luật này, thế thôi", thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe Manchin ngày 19/12 cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News. "Tôi đã cố gắng làm mọi thứ nhân văn nhất có thể, song không thể nhất trí với dự luật này. Tôi sẽ bỏ phiếu chống".

Quyết định của Manchin được coi là đòn chí mạng đối với dự luật Xây lại Tốt hơn (Build Back Better) trị giá 1,7 nghìn tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Để dự luật được thông qua ở Thượng viện, Biden cần toàn bộ 50 thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thuận, do 50 thượng nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố sẽ phản đối.

Nếu tỷ lệ phiếu bầu tại Thượng viện là 50-50, dự luật Xây lại Tốt hơn sẽ được thông qua nhờ lá phiếu mang tính định đoạt của Phó tổng thống Kamala Harris, người giữ vị trí Chủ tịch Thượng viện. Tuy nhiên, chỉ cần Manchin bỏ phiếu chống, dự luật sẽ "chết yểu" tại Thượng viện.

Dự luật đề xuất các biện pháp tạo nguồn thu để giúp giảm chi phí chăm sóc trẻ em và thuốc kê đơn, hỗ trợ sức mua của các hộ gia đình và đầu tư vào quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Manchin phát biểu trên kênh Fox News ngày 19/12. Ảnh: Fox News.

Biden cùng các đảng viên Dân chủ khác trong nhiều tuần qua cố gắng thuyết phục Manchin ủng hộ dự luật. Tuy nhiên, Manchin cho rằng khoản tiền 1,7 nghìn tỷ USD của dự luật Xây lại Tốt hơn quá tốn kém và sẽ làm trầm trọng tình trạng lạm phát của Mỹ.

"Các đồng nghiệp thuộc đảng Dân chủ của tôi ở Washington quyết tâm định hình lại toàn bộ xã hội của chúng ta theo cách khiến đất nước chúng ta thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn trước những mối đe dọa hiện tại", Manchin viết trên Twitter.

Biden ngày 16/12 thừa nhận dự luật có thể không được thông qua nhanh như ông kỳ vọng sau các cuộc đàm phán khó khăn với thượng nghị sĩ Manchin. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng "thu hẹp bất đồng và thúc đẩy kế hoạch Xây lại Tốt hơn, ngay cả khi đối mặt với phản đối gay gắt từ phe Cộng hòa".

Nhà Trắng chưa bình luận về tuyên bố của Manchin.

Sau khi Manchin khẳng định sẽ bỏ phiếu chống, thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders đã phản ứng gay gắt, tuyên bố các thành viên đảng Dân chủ vẫn sẽ đưa dự luật ra bỏ phiếu tại Thượng viện bất chấp sự "ngoan cố" của thượng nghị sĩ đại diện cho bang Tây Virginia.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ đưa dự luật mạnh mẽ này ra Thượng viện càng sớm càng tốt và để Manchin giải thích với cử tri bang Tây Virginia về lý do ông ấy không đủ can đảm để đứng lên vì những lợi ích lớn lao", Sanders nói.

Nhiều thành viên phe cấp tiến của đảng Dân chủ cũng bày tỏ thái độ tức giận khi Nhà Trắng dành nhiều nỗ lực để thuyết phục thượng nghị sĩ Manchin ủng hộ dự luật Xây lại Tốt hơn.

Các hạ nghị sĩ Mỹ trong phiên làm việc ngày 19/11 tại quốc hội. Ảnh: Reuters.

Dự luật Xây lại Tốt hơn đã được thông qua tại Hạ viện ngày 19/11 với 220 phiếu thuận, 213 phiếu chống và hai phiếu trắng. Dự luật cần được Thượng viện thông qua trước khi trình lên Tổng thống Biden ký thành luật.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ công bố báo cáo cho thấy dự luật 1,7 nghìn tỷ USD sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách thêm 367 tỷ USD trong 10 năm tới, bù lại nó sẽ giúp cơ quan thuế thu được thêm 207 tỷ USD cho ngân sách trong thời gian này. Bộ Tài chính Mỹ trước đó dự đoán dự luật Xây lại Tốt hơn nếu được thông qua sẽ giúp ngân sách thu về thêm 400 tỷ USD để bù đắp cho khoản thâm hụt.

Kể từ khi lên nắm quyền, Biden đã thúc đẩy một số dự luật nghìn tỷ USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Hồi tháng 3, Mỹ thông qua "Kế hoạch Giải cứu người Mỹ" trị giá 1,9 nghìn tỷ USD để hỗ trợ 1,4 nghìn USD/người cho 161 triệu người Mỹ.

Hồi đầu tháng 12, Biden ký thông qua đạo luật Đầu tư Hạ tầng và Việc làm trị giá 1,2 nghìn tỷ USD để hiện thực hóa tham vọng thay đổi cơ sở hạ tầng Mỹ, tăng sức cạnh tranh với Trung Quốc.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)