Thương hiệu Purcotton ra mắt thị trường Việt Nam

Thương hiệu phong cách sống Purcotton chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 4, mang đến hệ sinh thái sản phẩm từ bông cotton tự nhiên với triết lý ưu tiên sức khỏe và sự bền vững.

Purcotton, thương hiệu trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng từ bông cotton, mang đến Việt Nam danh mục sản phẩm đa dạng từ đồ dùng mẹ và bé đến chăm sóc cá nhân. Cụ thể, Purcotton tập trung giới thiệu các dòng sản phẩm chủ lực như khăn cotton và băng vệ sinh. Trong đó, khăn cotton làm từ vải không dệt công nghệ Spunlace 100% bông cotton, không chứa huỳnh quang hay dư lượng hóa chất, đảm bảo độ mềm mại cả khi dùng khô hoặc ướt. Các sản phẩm băng vệ sinh cho phụ nữ với bề mặt và cánh bằng 100% bông cotton giúp tăng cường khả năng thoáng khí, đồng thời được tiệt trùng bằng công nghệ chùm tia điện tử (Electron Beam) để đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.

Bà Andie Liu Hua, Phó chủ tịch Purcotton chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn trở thành thương hiệu cotton đáng tin cậy nhất, đồng hành với các gia đình Việt trong trải nghiệm chăm sóc sức khỏe mỗi ngày". Bà đánh giá Việt Nam là một thị trường năng động và ngày càng coi trọng các giá trị về chất lượng, sự thoải mái và tính bền vững. Đặc biệt, với đặc thù khí hậu nóng ẩm, Việt Nam có nhu cầu lớn về các sản phẩm chăm sóc cá nhân có độ thoáng khí và thấm hút tốt. Sợi bông cotton, với cấu trúc xốp tự nhiên, giúp hút ẩm hiệu quả đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu trên da mà không cần qua xử lý hóa chất phức tạp.

Một số sản phẩm của Purcotton. Ảnh: Purcotton

Được thành lập từ năm 2009, cái tên Purcotton là sự kết hợp giữa "Pure" (tinh khiết) và "Cotton" (bông) với kỳ vọng thiết lập một tiêu chuẩn mới về sự an tâm và thoải mái cho người tiêu dùng thông qua chất liệu 100% cotton.

17 năm qua, thương hiệu kiên trì với chiến lược tập trung duy nhất vào sợi bông cotton, không ngừng hoàn thiện quy trình từ khâu tuyển chọn nguyên liệu loại 1-3 cho đến sản xuất. Đến nay, Purcotton đã sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm: khăn cotton - dòng sản phẩm đầu tiên và hàng đầu thế giới của hãng, khăn ướt cotton, băng vệ sinh, đồ dùng cho trẻ sơ sinh và các nhu yếu phẩm gia đình.

Thừa hưởng 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế từ công ty mẹ Winner Medical, Purcotton áp dụng các tiêu chuẩn y tế vào quy trình sản xuất hàng tiêu dùng, hay nói cách khác, các nhà máy của Purcotton vận hành theo tiêu chuẩn vệ sinh cấp y tế. Sản phẩm được sản xuất trong phòng sạch, trang bị hệ thống lọc khí hiệu suất cao giúp làm mới không khí mỗi 3-4 phút/lần. Quy trình này giúp kiểm soát tối đa các hạt bụi mịn và vi sinh vật trong môi trường sản xuất. Bên cạnh đó, hệ thống tự động hóa thông minh và giám sát chất lượng dựa trên nền tảng đám mây giúp hạn chế tối đa sự tiếp xúc của con người, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.

"Mọi giai đoạn, từ nguồn cung nguyên liệu thô đến thành phẩm, đều được kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo tính an toàn và vệ sinh cao nhất cho người sử dụng", đại diện thương hiệu cho biết.

Nhà máy tự động hóa của Purcotton. Ảnh: Purcotton

Đối với Purcotton, sợi bông cotton không chỉ đại diện cho sự mềm mại mà còn là lời giải cho bài toán môi trường. Là sợi tự nhiên, mỗi kg bông cotton trong quá trình canh tác giúp hấp thụ 3,19 kg CO2. Đặc biệt, các sản phẩm từ bông cotton có khả năng tự phân hủy sinh học trong vòng ba tháng sau khi chôn lấp, giảm thiểu đáng kể áp lực của rác thải nhựa.

Đại diện thương hiệu nhấn mạnh, việc chuyển sang sử dụng các sản phẩm 100% cotton là một thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày nhưng lại là bước tiến lớn trong việc bảo vệ hành tinh, hướng tới một lối sống xanh và có trách nhiệm hơn.

Cánh đồng bông tại chân núi Thiên Sơn (Tianshan), vùng Tân Cương, Trung Quốc., một trong những nguồn nguyên liệu của Purcotton. Ảnh: Purcotton

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt, Purcotton sẽ mời KOL Việt Nam tham quan thực tế nhà máy tại Vũ Hán, Trung Quốc thông qua hình thức livestream. Đây là nỗ lực của thương hiệu trong việc công khai minh bạch quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt tới người tiêu dùng Việt.

Purcotton hiện đã có các cửa hàng chính thức trên các nền tảng thương mại điện tử lớn ở Việt Nam như TikTok Shop, Shopee và Lazada. "Với các sản phẩm 100% cotton mềm mại tự nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường, Purcotton đặt mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam không chỉ sự chăm sóc hàng ngày, mà còn là cảm giác thoải mái, sự an tâm và một phong cách sống tốt đẹp hơn", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

