Thương hiệu bia thủ công Việt mở nhà hàng tại Phú Quốc

East West Brewing Co. vừa khai trương nhà hàng mới tại Phú Quốc, đồng thời ra mắt dòng bia Good Times Lager.

Đại diện East West Brewing cho biết, với hệ thống nhà hàng và sự hiện diện thương hiệu tại các thành phố lớn như TP HCM, Đà Nẵng và Quy Nhơn, việc khai trương nhà hàng Phú Quốc là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu. Nằm trên hòn đảo nổi tiếng Việt Nam, nhà hàng mới này đã đưa thương hiệu gần gũi hơn với phong cách sống trên đảo và văn hóa giao lưu của người Việt.

Nhà hàng East West Brewing Phú Quốc với vị trí đắc địa trên bãi biển. Ảnh: East West Brewing Co.

Nhân dịp này, East West cũng giới thiệu Good Times Lager - một dòng bia dễ uống, phù hợp cho những dịp chúc mừng và khí hậu ấm áp. Đại diện East West Brewing chia sẻ, việc ra mắt dòng bia này tại nhà hàng Phú Quốc thể hiện niềm tin của thương hiệu: bia ngon nhất khi được thưởng thức tại những nơi tụ họp.

Các dòng bia của East West Brewing có mặt tại Việt Nam dưới hai hình thức bia lon và bia tươi. Theo đại diện hãng, điều này giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng tiếp cận với dòng lager chất lượng cao.

Dòng bia Good Times Lager vừa được ra mắt. Ảnh: East West Brewing Co.

Good Times Lager là kết quả của quá trình lựa chọn nguyên liệu cẩn thận, lên men và ủ bia dài được kiểm soát, cùng các tiêu chuẩn chất lượng nhằm đảm bảo độ trong, độ ổn định và tính lặp lại. Với thiết kế để giòn, sạch vị, nồng độ cồn thấp và dễ uống, Good Times Lager được đánh phá phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.

Ông Lộc Trương, Nhà sáng lập kiêm CEO của East West Brewing Co., chia sẻ Good Times Lager được thiết kế tận tâm, từ khâu nấu bia, kiểm soát chất lượng đến phân phối qua các nhà bán sỉ và nhà phân phối. Ông cho biết đây là một sản phẩm phản ánh sự trở lại của lager trên thế giới.

Trong những năm qua, các dòng bia như IPA, Pale Ale và Stout của East West gây ấn tượng với giới chuyên gia và người yêu bia. Với Good Times Lager, East West mong muốn đưa thương

hiệu đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng Việt Nam. Thương hiệu áp dụng kỷ luật thủ công và kiểm soát chất lượng để nâng tầm phong cách lager quen thuộc.

"Cách tiếp cận này cho phép thương hiệu của chúng tôi phát triển, không đánh mất bản sắc ban đầu", ông Lộc Trương cho biết.

Ông Trương Thế Lộc, CEO East West Brewing. Ảnh: East West Brewing Co.

Thành lập năm 2017, East West Brewing Co. là một trong những công ty bia thủ công hàng đầu tại Việt Nam. East West tạo ra nhiều dòng bia cân bằng giữa chất lượng kỹ thuật và sự dễ thưởng thức. Với danh mục các loại bia đạt nhiều giải thưởng quốc tế và hệ thống nhà hàng khắp đất nước, East West sẽ tập trung vào người tiêu dùng, văn hóa Việt Nam và chất lượng sản phẩm.

Thanh Thư