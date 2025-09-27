Thương hiệu bánh que Pepero mở Pop-up store tại Hà Nội

Thương hiệu bánh que Pepero thuộc Tập đoàn Lotte ra mắt Pop-up Store tại Lotte Mall West Lake Hà Nội từ ngày 22/9 đến 5/10, với thiết kế như trạm xe buýt cùng loạt trò chơi.

Xuất hiện tại trung tâm giải trí, mua sắm, ẩm thực đa trải nghiệm được giới trẻ thủ đô yêu thích, thương hiệu bánh que Pepero mang đến những trải nghiệm không khí Hàn Quốc giữa lòng Hà Nội. Cửa hàng giới thiệu sản phẩm này cũng là bước đi quan trọng để thương hiệu đình đám trong hệ sinh thái Lotte đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Các vị bánh nổi tiếng của Pepero tại pop-up store. Ảnh: Pepero

Ra mắt năm 1983, những chiếc bánh que Pepero phủ chocolate giòn rụm đã nhanh chóng trở thành món ăn vặt phổ biến tại Hàn Quốc. Độ nổi tiếng của Pepero lan rộng đến mức có hẳn một ngày lễ văn hóa mang tên "Pepero Day" (11/11). Vào ngày này, người Hàn thường tặng nhau bánh Pepero như một cách bày tỏ tình bạn, tình yêu và sự gắn kết - đúng với tinh thần của thương hiệu.

Với chủ đề "One Lotte trip with Pepero" (Hành trình trải nghiệm Lotte cùng Pepero), cửa hàng pop-up được thiết kế tựa như một trạm xe buýt (Pepero Bus Station) ngập trong sắc màu rực rỡ đặc trưng của thương hiệu cùng dàn nhân vật Pepero.

"Trạm xe buýt" Pepero tại Lotte Mall West Lake Hà Nội. Pepero

Tại gian hàng chính - "Trạm xe buýt Pepero" đặt tại tầng hầm B1 của trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hà Nội, khách tham quan có thể chụp ảnh check-in trong không gian thiết kế sáng tạo. Đặc biệt, khách được nếm thử miễn phí 6 hương vị bánh que tiêu biểu của Pepero và nhận nhiều phần quà đa dạng từ móc khóa Pepero phiên bản giới hạn cho tới voucher của các thương hiệu thuộc tập đoàn Lotte.

Khách tham quan và chụp hình tại Pepero Pop-up Store. Ảnh: Pepero

Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, vào mỗi khung giờ "vàng" 11h11 sáng thứ bảy, khi tham gia trò chơi Pepero - trò chơi cặp đôi ăn bánh que nổi tiếng trong các show truyền hình thực tế của xứ sở kim chi, khách hàng sẽ có cơ hội nhận phần quà là tai nghe AirPods. Đến chủ nhật, "Trạm xe bus Pepero" trở thành sân khấu "Meet & Greet", nơi các fan gặp gỡ, giao lưu cùng ca sĩ PiaLinh và nhà sáng tạo nội dung Vừng.

Chưa hết, hành trình Pepero còn tạo ra trải nghiệm liền mạch bởi những điểm chạm thương hiệu đặt tại lối vào của Lotte World Aquarium Hà Nội, Lotteria và Lotte Cinema trong khuôn viên trung tâm thương mại. Cụ thể, sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" tại gian hàng chính - "Trạm xe buýt Pepero" (tầng hầm B1), khách hàng sẽ được phát phiếu hành trình (boarding pass) để tiếp tục tìm hiểu, trải nghiệm và nhận quà từ các thương hiệu khác thuộc tập đoàn Lotte. Tại mỗi điểm dừng này, khách tham quan sẽ tham gia trò chơi, thu thập con dấu xác nhận và có cơ hội giành các phần quà như voucher dịch vụ, coupon sản phẩm. Khi hoàn thành hành trình, khách hàng có thể quay lại gian hàng chính để nhận thêm nhiều phần quà khác.

Các "trạm trải nghiệm" đặt tại Lotteria, Lotte Cinema và Lotte World Aquarium Hà Nội. Ảnh: Pepero

Toàn bộ trải nghiệm từ tham quan, check-in, chơi game, sưu tập dấu cho đến nhận quà, được thiết kế liền mạch nhằm thu hút người tham gia, đồng thời tạo mối liên kết giữa các thương hiệu trong hệ sinh thái Tập đoàn Lotte.

(Nguồn: Pepero)