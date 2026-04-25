Thương hiệu anime Crunchyrol ra mắt trên Galaxy Play

Crunchyroll, thương hiệu anime Nhật Bản, có mặt độc quyền trên Galaxy Play tại Việt Nam từ ngày 1/5.

"Lần đầu tiên kho anime bản quyền lớn nhất thế giới tiếp cận khán giả Việt qua nền tảng OTT nội địa, mang đến trải nghiệm xem anime liền mạch, phù hợp người dùng trong nước", đại diện Galaxy Play nói với VnExpress.

Hiện diện ở hơn 200 quốc gia, Crunchyroll sở hữu thư viện hơn 6.000 giờ anime bản quyền từ các studio hàng đầu Nhật Bản. Ngoài nội dung mới theo mùa, nền tảng có nhiều tựa phim được khán giả Việt "nhớ mặt, đặt tên" như Jujutsu Kaisen, One Piece, Demon Slayer, Spy x Family, Naruto, Dragon Ball và Hunter X Hunter...

Khi tích hợp trên Galaxy Play, Crunchyroll có cơ chế phát hành song song (simulcast), cho phép khán giả Việt thưởng thức các tập phim mới sau vài giờ chiếu tại Nhật. Nhờ đó, cộng đồng fan anime trong nước có thể bắt kịp xu hướng toàn cầu, thảo luận, tương tác cùng nhịp với fan quốc tế.

Ông Brian McGarvey, Phó chủ tịch Phát triển kinh doanh toàn cầu Crunchyroll, nhận định: "Cuộc hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận chúng tôi tại Việt Nam. Qua đối tác địa phương, chúng tôi có thể mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm phù hợp hơn, đồng thời mở rộng nội dung anime bản quyền ở thị trường này".

Dịp này, Galaxy Play giới thiệu danh mục anime khoảng 500 tựa phim và hơn 6.000 giờ nội dung, mang đến trải nghiệm xem bản quyền không quảng cáo, phụ đề tiếng Việt và cập nhật song song Nhật Bản. Người dùng có thể truy cập trên nhiều thiết bị như tivi, điện thoại lẫn website, giá từ 45.000 đồng mỗi tháng.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc tài chính Galaxy Play, nhận định Galaxy Play đang dần trở thành nơi khán giả có thể tìm thấy mọi nội dung yêu thích - từ phim Việt, phim quốc tế đến anime Nhật. "Hợp tác Crunchyroll thể hiện cam kết mang nội dung bản quyền, chất lượng đến gần người dùng Việt hơn nữa", ông Sơn nói.

Đôi bên cũng kỳ vọng thúc đẩy thị trường nội dung bản quyền tại Việt Nam, nâng cao trải nghiệm giải trí cho thế hệ người dùng trẻ - nhóm đang dẫn dắt xu hướng tiêu thụ nội dung số trong khu vực.

Thương hiệu Crunchyroll thành lập năm 2006, đưa anime đến gần văn hóa đại chúng nhờ thư viện chuyên biệt lớn, đồng thời phát triển hệ sinh thái gồm sự kiện, phim chiếu rạp, trò chơi, sản phẩm lưu niệm merchandise và nội dung tin tức. Người dùng có thể truy cập Crunchyroll trên nhiều thiết bị như di động, máy chơi game, TV và máy tính cá nhân.

Galaxy Play trực thuộc Galaxy Entertainment & Education (GEE), cùng Galaxy Studio - đơn vị sản xuất, phát hành, đầu tư nhiều dự án điện ảnh Việt. Nền tảng cung cấp đa dạng nội dung giải trí, từ bom tấn quốc tế đến series ăn khách. Những năm gần đây, loạt phim điện ảnh do đơn vị đầu tư, sản xuất đạt thành tích tốt ở phòng vé và nhận nhiều giải lớn.

Đông Vệ