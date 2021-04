Thương hiệu A An ra mắt gạo ST25

Tập đoàn Tân Long sản xuất gạo A An theo chuỗi, từ liên kết với nông dân trồng lúa trên đồng, chế biến công nghệ cao ở nhà máy đến thiết lập hệ thống hơn 10.000 điểm bán thân thiện với người tiêu dùng toàn quốc. Doanh nghiệp luôn thực hiện đúng cam kết: không đấu trộn, không chất tạo mùi, không chất bảo quản và an toàn vệ sinh thực phẩm.Hiện mua gạo có thương hiệu càng tiện lợi hơn với loại đóng túi 5 kg, bao bì đầy đủ thông tin doanh nghiệp sản xuất, thông số dinh dưỡng, chứng nhận chất lượng...Khách hàng có thể mua gạo ST25 tại các cửa hàng A An, hệ thống Bách Hóa Xanh (miền Nam) và Vinmart (miền Bắc).Hotline: 19006869 (đặt và giao miễn phí 30 phút)Website: aan.vn Facebook: gaoaan