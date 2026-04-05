Thưởng 150 triệu đồng cho người bàn giao mặt bằng sớm để xây sân bay Gia Bình

Bắc Ninh40 hộ dân bàn giao mặt bằng sớm để xây Cảng hàng không quốc tế Gia Bình phục vụ APEC 2027 vừa được nhận thưởng 150 triệu đồng mỗi hộ.

UBND xã Gia Bình (Bắc Ninh) hôm 4/4 phối hợp cùng Tập đoàn Masterise tổ chức đợt chi thưởng đầu tiên cho các hộ dân đăng ký bàn giao mặt bằng sớm nhằm phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trước đó, 42 hộ gia đình đã đăng ký bàn giao đất trong hai ngày 31/3 và 1/4. Căn cứ kết quả này, cơ quan quản lý và chủ đầu tư dự án đã thực hiện chi thưởng 6 tỷ đồng cho 40 hộ dân với tổng diện tích đất bàn giao hơn 4.216 m2.

Như vậy, mỗi gia đình bàn giao đất sớm được nhận 150 triệu đồng. Còn lại 2 hộ với diện tích trên 200 m2, do ở xa chưa kịp về nhận thưởng, nên sẽ được chi trả vào các đợt tiếp theo.

Theo phương án UBND tỉnh Bắc Ninh và Masterise thống nhất, chính sách thưởng này áp dụng với đất ở và tính theo hộ gia đình/cá nhân thuộc phạm vi khu vực xây dựng hạng mục phục vụ hội nghị APEC 2027 của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Các hộ không nằm trong phạm vi này được thưởng 50 triệu đồng.

Trường hợp một hộ có nhiều thửa đất nằm trong khu vực xây dựng hạng mục phục vụ hội nghị APEC 2027 của sân bay Gia Bình, chỉ được nhận thưởng một lần sau khi bàn giao toàn bộ. Chính sách thưởng này chỉ áp dụng với các hộ gia đình/cá nhân bàn giao đất đến hết ngày 30/4/2026.

Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

Tại giai đoạn 1, dự án cần vốn hơn 141.230 tỷ và trên 55.100 tỷ giai đoạn 2. Dự án được xác định có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Đông và Đông Bắc Thủ đô.

Công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.

Anh Tú