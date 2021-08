Thuốc tiền lâm sàng trị Covid-19 trùng tên thực phẩm chức năng đã lưu hành

Tên thuốc tiền lâm sàng trị Covid-19 Vipdervir được phát hiện tên thuốc giống tên thực phẩm chức năng Vipdervir C của Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia.

Ngày 12/8, hai ngày sau họp báo công bố thông tin về thuốc tiền lâm sàng Vipdevir, Viện Công nghệ Sinh học gửi công văn yêu cầu Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia (Công ty Vinh Gia) đổi tên thực phẩm chức năng để "tránh hiểu lầm cho người tiêu dùng". Công văn cho biết, Công ty Vinh Gia là đơn vị tham gia nghiên cứu và sản xuất thuốc trị Covid-19 Vipdervir, theo hợp đồng ký ngày 20/3/2020 với Viện Công nghệ Sinh học.

Việc Công ty Vinh Gia sau đó "đơn phương sản xuất, đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vipdervir-C là không đúng với nội dung hợp đồng Hợp tác công nghệ sản xuất (chế phẩm Vipdervir) ký ngày 20/3-2020", công văn nêu.

Trao đổi với VnExpress sáng 12/8, PGS.TS Lê Quang Huấn, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 Vipdervir nói, cá nhân ông biết việc Công ty Vinh Gia phát triển sản phẩm thực phẩm chức năng vì phía Công ty và Viện "cùng nghiên cứu như một bước đệm". "Tôi chỉ nghiên cứu độc lập, không liên quan gì tên gọi. Họ đặt tên nhạy cảm quá, do đó cần phải điều chỉnh để tránh hiểu nhầm. Việc đặt tên thuốc phải dựa trên nguyên tắc không trùng với sản phẩm khác", ông Huấn nói.

Sản phẩm thuốc thử nghiệm tiền lâm sàng. Ảnh:Nhóm nghiên cứu.

Trước đó ngày 11/8, Công ty Vinh Gia ra thông cáo khẳng định Vipdervir C là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. "Sản phẩm tuân thủ mọi quy định của pháp luật về công bố và lưu hành sản phẩm", "sản phẩm chưa bày bán tại các nhà thuốc", thông cáo viết.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Vinh Gia sản xuất có tên Vipdervir C đã được Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế công bố theo số 5932/2021/ĐKSP cấp ngày 29/6/2021 với công dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh do virus, do sức đề kháng kém gây ra.

Về tiến trình thử nghiệm thuốc Vipdervir, TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ đào tạo, Bộ Y tế cho biết: "Việc thử nghiệm trên người sẽ mất khoảng 2-3 tháng. Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, cuối năm 2021 thuốc có thể được cấp phép lưu hành".

Tô Hội