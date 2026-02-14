Thuốc Fucoidan giả cắt đứt cơ hội sống cuối cùng của người ung thư

Bệnh nhân ung thư uống phải thuốc giả có nguy cơ mất thời gian vàng điều trị, nguy cơ nhiễm độc tố, thậm chí suy sụp tinh thần khiến bệnh nặng hơn.

Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây sản xuất sản phẩm dinh dưỡng giả cho người ung thư, hôm 12/2. Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan do công ty này đưa ra thị trường được quảng cáo là có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường, ung thư. Tuy nhiên, kết quả giám định xác định sản phẩm không đảm bảo hàm lượng, thành phần và nguồn gốc như công bố. Nhiều lô hàng sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc, giá chỉ bằng một phần 10 so với thông tin quảng cáo.

Sản phẩm "thực dưỡng Fucoidan" được quảng cáo rầm rộ.

Bác sĩ Ngô Văn Tỵ, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết thuốc ung thư giả không chứa hoạt chất điều trị, không có tác dụng chữa bệnh, khiến bệnh tiến triển nặng hơn, bệnh nhân có nguy cơ đánh mất "thời điểm vàng" điều trị - cũng là nguy cơ đáng sợ nhất. Khi bệnh nhân tin vào những lời quảng cáo thổi phồng rằng sản phẩm giả có thể "ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển", sẽ lơ là hoặc từ bỏ phác đồ điều trị chính thống như hóa trị, xạ trị, phẫu thuật. Điều này khiến cơ thể người bệnh bị suy kiệt do không được bổ sung đúng dưỡng chất cần thiết để chống chọi với bệnh tật.

"Ung thư tiến triển rất nhanh, chậm trễ chỉ vài tháng có thể khiến bệnh chuyển sang giai đoạn di căn, không còn khả năng cứu chữa", bác sĩ nói.

Các sản phẩm này sử dụng nguyên liệu giá rẻ (chỉ bằng 1/10 giá quảng cáo) và không đúng như công bố tiềm ẩn nhiều tạp chất độc hại, trôi nổi, các kim loại nặng, corticoid, chất cấm... gây tổn thương gan, thận hoặc vi khuẩn, nấm mốc do quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh. Cơ thể người bệnh ung thư vốn đã yếu, khi phải chuyển hóa các chất độc hại từ thuốc giả sẽ dẫn đến suy nội tạng nhanh chóng.

Ngoài ra, thành phần không xác định trong sản phẩm giả có thể gây tương tác xấu với các loại thuốc điều trị ung thư chính thống mà bệnh nhân đang dùng, gây suy giảm miễn dịch, rối loạn đông máu, dị ứng, ngộ độc, sốc phản vệ...

Ngoài ra, người bệnh ung thư và gia đình thường đặt hết niềm tin và hy vọng vào các sản phẩm bổ trợ. Khi phát hiện dùng phải hàng giả, bệnh nhân bị sụp đổ tâm lý, chán nản, không tin vào hệ thống y tế, tốn kém tài chính.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng, khuyến cáo bệnh nhân uống phải thuốc giả cần mang theo bao bì thuốc đến bệnh viện. Thông báo cho bác sĩ cụ thể loại thuốc đã uống, liều lượng và thời gian sử dụng sẽ giúp bác sĩ theo dõi điều trị bệnh chính xác. Người bệnh cũng cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường sau uống phải thuốc giả, như đau đầu, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, dị ứng. Ghi lại diễn biến triệu chứng để cung cấp cho bác sĩ.

Bác sĩ hướng dẫn 5 cách để tránh mua phải thuốc giả, như sau:

- Tìm hiểu tên sản phẩm, đảm bảo không nhầm lẫn giữa thực phẩm chức năng (tác dụng hỗ trợ sức khỏe) và thuốc (tác dụng điều trị bệnh).

- Đọc kỹ nhãn hay bao bì sản phẩm, tìm hiểu thông tin về thành phần, hoạt chất chính, hàm lượng có đủ khuyến nghị hằng ngày cho cơ thể. Tìm hiểu các thành phần phụ bao gồm chất bảo quản, hương liệu, màu thực phẩm, thành phần gây dị ứng hoặc chất độc hại.

- Tìm hiểu liều lượng và hướng dẫn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, ghi trên nhãn hoặc phiếu công bố chất lượng thường kèm trong hộp sản phẩm. Không tự ý tăng liều uống để tránh ngộ độc. Trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền cần tham vấn bác sĩ nếu muốn dùng thuốc.

- Kiểm tra thông tin về nhà sản xuất, giấy chứng nhận đạt các tiêu chuẩn như GMP, ISO, HACCP, hoặc Bộ Y tế cấp phép. Có thể kiểm tra mã vạch, QR code để xác minh thông tin sản phẩm.

- Kiểm tra hạn sử dụng thuốc, tránh mua sản phẩm gần hết hạn hoặc bao bì bị hỏng.

Thùy An