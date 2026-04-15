Thuốc bổ, thấp khớp của Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM bị làm giả

Một bệnh nhân mang hai lọ Viên thấp khớp và Bổ trung ích khí đến Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM mua thêm, bị phát hiện là thuốc giả.

Ngày 15/4, đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết các đơn vị chuyên môn đang phối hợp công an điều tra, làm rõ cơ sở và đường dây làm giả thuốc trên.

Theo báo cáo từ Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, vụ việc được phát hiện khi một bệnh nhân mang hai lọ thuốc đến viện hỏi mua thêm. Bệnh nhân cho biết trước đó khám và mua thuốc này tại một phòng khám tư. Trên bao bì sản phẩm ghi tên Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM nên người này đến viện mua tiếp mới phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bệnh viện xác nhận sản xuất Viên thấp khớp (chữa bệnh khớp) và Bổ trung ích khí (thuốc bổ), tuy nhiên hai lọ thuốc giả có bao bì và hình thức không trùng khớp với mẫu thuốc của đơn vị. Bệnh viện đã thu thập các mẫu thuốc giả này và báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời cảnh báo bệnh nhân không tiếp tục sử dụng thuốc giả.

Lọ "Viên thấp khớp" giả (bên trái) và thuốc thật (bên phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đây là lần đầu bệnh viện phát hiện thuốc làm giả như thế này. Đại diện bệnh viện cho biết "không thể xác nhận chất lượng các loại thuốc nói trên" và "không chịu trách nhiệm với những sản phẩm không do đơn vị trực tiếp sản xuất, phân phối". Việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Thuốc do bệnh viện sản xuất có bao bì thiết kế rõ ràng, in sắc nét, đầy đủ thông tin như tên bệnh viện, địa chỉ, tiêu chuẩn sản xuất (GMP-WHO), có nhận diện thương hiệu chính thức. Các viên thuốc bên trong đồng đều, đóng gói đúng quy cách. Trong khi đó, thuốc giả có nhãn dán đơn giản, sơ sài, chữ mờ, chất lượng in kém và không có logo của bệnh viện.

Đại diện bệnh viện khuyến cáo người dân mua thuốc tại các cơ sở chính thức của bệnh viện, không sử dụng sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Khi nghi ngờ, nên liên hệ trực tiếp số điện thoại nhà thuốc 0973.788.187 để được tư vấn, xác minh.

Năm ngoái, lực lượng chức năng TP HCM triệt phá nhiều đường dây sản xuất buôn bán thuốc chữa bệnh giả, điều trị các bệnh như xương khớp, trĩ, phong ngứa.... Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cũng phát hiện hàng trăm vụ vi phạm, tạm giữ hàng trăm nghìn sản phẩm thuốc nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, buộc tiêu hủy khối lượng lớn hàng hóa vi phạm.

Lê Phương