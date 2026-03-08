Thuê 'nam thần' tặng quà nhân viên dịp 8/3

Nhiều doanh nghiệp chi hàng chục triệu đồng thuê dàn mẫu nam, vũ công chuyên nghiệp về văn phòng tặng quà, nhằm mang lại bất ngờ cho nhân viên nữ dịp 8/3.

Sáng 6/3, không khí tĩnh lặng tại một công ty công nghệ ở Hà Nội bỗng trở nên náo nhiệt. Tiếng nhạc nổi lên, hàng chục nam thanh niên mặc vest, ngoại hình trau chuốt tản ra các phòng ban. Họ trao tận tay mỗi nhân viên nữ một bộ quà gồm hoa, bánh ngọt kèm lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

Mai Linh, 23 tuổi, nhân viên của công ty, cho biết rất bất ngờ khi thấy dàn mẫu nam thường xuất hiện trên mạng xã hội nay lại đứng ngay tại bàn làm việc của mình. Mọi năm hoạt động này do các nam đồng nghiệp của cô làm. Năm nay công ty thuê dàn 'nam thần' chuyên nghiệp nên mang lại cảm giác mới mẻ. "Chị em đều hào hứng ghi lại khoảnh khắc này", Linh nói.

Sau màn tặng quà, công ty còn bố trí khu vực chụp ảnh với hàng nghìn bông hoa tươi và mời ca sĩ đến biểu diễn.

Trai đẹp đến tặng hoa cho nhân viên nữ ở công ty của Mai Linh, ngày 6/3.

Tương tự, không khí 8/3 năm nay tại công ty của Huyền Trang, 25 tuổi, ở Hà Nội cũng được hâm nóng bằng màn biểu diễn của các vũ công chuyên nghiệp. Trang cho biết mọi năm, hoạt động tặng quà chỉ diễn ra chóng vánh do đồng nghiệp nam tự chuẩn bị. Năm nay, các nam vũ công "6 múi" xuất hiện, dắt tay từng chị em lên sân khấu tặng hoa và biểu diễn vũ đạo. "Với những người độc thân như tôi, trải nghiệm này là liều thuốc tinh thần hiệu quả sau những giờ làm việc căng thẳng", Trang chia sẻ.

Trào lưu thuê mẫu nam, huấn luyện viên thể hình hay vũ công đến văn phòng dịp 8/3 đang nở rộ và thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Để có được những tiếng cười sảng khoái cho phái nữ, nhiều công ty tại Hà Nội và TP HCM sẵn sàng chi trả từ 1,5 đến 2 triệu đồng cho mỗi người tham gia sự kiện.

Chị Minh Hậu, trưởng phòng nhân sự một công ty công nghệ tại Hà Nội, cho biết đơn vị vừa chi hơn 30 triệu đồng thuê 20 nam thanh niên "ngoại hình chuẩn" để thay đổi không khí. "Nhân viên nữ của chúng tôi đa số còn độc thân và thích các mẫu bạn trai lý tưởng như trong phim. Ban lãnh đạo muốn tạo ra một trải nghiệm mới mẻ, kèm lời chúc chị em sớm tìm được ý trung nhân", chị Hậu nói.

Công ty của Mai Linh, 23 tuổi, ở Hà Nội thuê vũ công nam đến biểu diễn dịp 8/3.

Nhu cầu tăng cao khiến các đơn vị cung cấp nhân sự chuyên nghiệp cũng rơi vào tình trạng "cháy lịch". Anh Thành An, quản lý vũ đoàn Angel, cho biết bản thân bất ngờ khi năm nay có hàng chục doanh nghiệp liên hệ đặt lịch biểu diễn dịp 8/3.

Vũ đoàn của anh có khoảng 40 nhân viên nam từ 20 đến 27 tuổi. Trước đây, nhóm chủ yếu biểu diễn tại các quán giải trí, tụ điểm âm nhạc. Hiện nay, giá thuê mỗi nhân sự khoảng 2 triệu đồng cho một tiết mục nhảy và tặng hoa, quà. "Phụ nữ hiện đại, đặc biệt là những người độc thân, thường mong muốn có trải nghiệm gặp gỡ những mẫu nam có ngoại hình sáng để tìm kiếm sự mới lạ, thú vị", anh An nói.

Nhận định về xu hướng này, chuyên gia nhân sự Bùi Đoàn Chung - người sáng lập Cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam, cho rằng đây là một biểu hiện của "kinh tế trải nghiệm" đánh mạnh vào cảm xúc. Việc giải tỏa áp lực tinh thần cho nhân viên trong môi trường công sở hiện đại là bài toán quan trọng.

"Những trải nghiệm độc đáo này giúp tăng chỉ số hạnh phúc và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng cần tinh tế để sự kiện dừng lại ở mức độ giải trí văn minh, tránh phản cảm", ông Chung nhấn mạnh.

Công ty của Huyền Trang, 25 tuổi, ở Hà Nội thuê vũ công nam đến biểu diễn dịp 8/3.

Thực tế, dịch vụ "trai đẹp" chốn công sở không phải lúc nào cũng được lòng tất cả. Thanh Hoa, 25 tuổi, chia sẻ cô vẫn thích cảm giác được chính các đồng nghiệp nam trong công ty mặc áo dài, tự tay chuẩn bị quà. "Gặp đồng nghiệp thường ngày trong một diện mạo khác lạ mang lại cảm giác chân thành, gần gũi hơn là thuê người lạ từ bên ngoài", Hoa bày tỏ.

Dù lựa chọn "cây nhà lá vườn" hay thuê dịch vụ chuyên nghiệp, nỗ lực của các công ty đều hướng đến việc tạo ra một ngày 8/3 đáng nhớ. Thay vì tổ chức những cuộc thi nấu ăn, cắm hoa vô tình gây thêm áp lực cho phụ nữ, xu hướng hiện nay đã thực sự chuyển sang "hưởng thụ và trải nghiệm".

"Mục đích cuối cùng là để chị em thấy mình được trân trọng. Một món quà thiết thực, một tấm hình đẹp và những tiếng cười sảng khoái chính là thành công lớn nhất của những người làm công tác nhân sự", ông Bùi Đoàn Chung đúc kết.

Nga Thanh