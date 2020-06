Thuê côn đồ đánh người tố cáo chồng

Thái BìnhHoàng Thị Ánh Nguyệt khai chi ra 10 triệu đồng thuê nhóm côn đồ đánh người tố cáo với lý do "cản đường quan lộ" của chồng mình.

Nguyệt Anh, 38 tuổi, vợ của một cựu chủ tịch phường ở thành phố Thái Bình, cùng nghi can Phạm Thanh Tùng, 33 tuổi, Trần Như Tiến, 21 tuổi, Vũ Duy Tùng, 31 tuổi, Nguyễn Quang Bình, 37 tuổi đã bị Công an thành phố Thái Bình khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Vũ Văn Pho, 31 tuổi, cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong.

Công an cho biết, bị can Nguyệt khai hai năm trước từ tố cáo của anh Pho, chồng bà ta cùng Phó bí thư Đảng ủy phường bị kỷ luật, cách chức do lập hồ sơ khống, khai khống, xác nhận khống hộ nghèo giúp người thân được hưởng chính sách vay ưu đãi.

Ngày 17/6, biết anh Pho tiếp tục có đơn tố cáo nội dung liên quan công việc của chồng mình, Nguyệt bỏ 10 triệu đồng thuê nhóm Phạm Thanh Tùng (quê Nam Định) đánh dằn mặt.

Chiều 18/6, Nguyệt chỉ điểm anh Pho để nhóm Tùng áp sát, đánh dập sống mũi, phù nề vùng mặt.

Các quyết định tố tụng với 5 nghi can đã được VKSND thành phố Thái Bình phê chuẩn cuối tháng 6. Tất cả được tại ngoại, riêng Tùng bị tạm giam 3 tháng do trực tiếp đánh và nhận tiền.

Giang Chinh