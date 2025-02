'Thuế chết' của người Mỹ

Liên bang chỉ đánh thuế đối với tài sản thừa kế trị giá 12 triệu USD trở lên để đảm bảo những người thật sự giàu mới phải đóng.

Đánh thuế vào tài sản thừa kế là một chủ đề nhạy cảm. Loại thuế này thường được người Mỹ gọi đùa là "thuế chết", đánh vào tài sản của người chết để lại.

Điều đáng buồn nhất của loại thuế này là tang gia bối rối sẽ nhận được thêm cái trát thuế, khiến cho họ chưa kịp khóc xong việc này lại phải quay ra khóc tiếp việc khác.

Trên thực tế, ở Mỹ, thuế thừa kế do tiểu bang và liên bang đặt ra. Tiểu bang California không đánh thuế thừa kế, còn liên bang chỉ đánh thuế đối với tài sản thừa kế giá trị 12 triệu USD trở lên. Điều này đảm bảo rằng chỉ có những người thật sự giàu mới phải đóng thuế thừa kế.

Ở Mỹ cũng chỉ có vài tiểu bang đánh thuế thừa kế. Ví dụ như New York có thu thuế thừa kế, nhưng cũng chỉ thu thuế với tài sản trên 6,94 triệu USD. Điều đáng nói là thuế thừa kế ở New York lên tới 16%, một mức rất cao so với mặt bằng chung.

Nhìn chung, việc thu thuế thừa kế là một điều khiến cho người dân phiền lòng. Tài sản một người làm ra đã phải đóng thuế khi họ sống, nay họ chết đi lại phải đóng thuế một lần nữa thì cũng tội nghiệp.

Vì vậy mức hạn định miễn thuế thừa kế thường cao, như là 12 triệu USD theo luật của liên bang, nhằm tạo điều kiện cho những người không phải là siêu giàu có thể để lại tài sản cho con cháu hay bất kỳ ai mà không phải tặng kèm nước mắt.

Với các tài sản là phương tiện sản xuất hay sinh lợi thì thuế thu nhập cá nhân cũng chỉ bị xét đến nếu người nhận thừa kế có thu lợi được từ tài sản đó. Nói cách khác, nếu bạn thừa kế tàu đánh cá nhưng chưa đi đánh cá thì cũng không ai thu thuế của bạn.

Nếu đó là một chiếc tàu to bự với giá trên 12 triệu USD thì khoản tiền bạn phải đóng thuế cũng chỉ phải trả nếu bạn có thể bán được chiếc tàu, hay có thể được giãn thời gian đóng thuế, hay cho phép đóng theo kỳ hạn, để bạn có thể thu lợi từ chiếc tàu trước khi phải đóng thuế.

Chính vì sự nhạy cảm của 'thuế chết' mà nhiều tiểu bang không thu thuế thừa kế, nhằm đảm bảo sự tôn trọng cho người đã khuất và khuyến khích người dân làm việc chăm chỉ, để họ có thể yên tâm để lại tài sản cho con cháu.

Với những người thật sự giàu, với tài sản trên 12 triệu USD, thì họ cũng sẽ thuê luật sư có chuyên môn để thu xếp sao cho khi mình mất đi, sẽ có một khoản tiền mặt đủ để trả thuế thừa kế, nhằm tránh đẩy con cháu hay người thân vào tình trạng "méo mặt" vì không có tiền nộp thuế.

Khanh Huỳnh