Thuduc House có thể bị thuế cưỡng chế thu hồi 400 tỷ

Cơ quan thuế cho biết đã đủ cơ sở pháp lý cưỡng chế tài khoản ngân hàng của Thuduc House nếu doanh nghiệp không tự nguyện nộp 400 tỷ đồng thuế.

Ngày 26/2, Tòa án nhân dân TP HCM có quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời với việc tạm đình chỉ thu thuế Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House). Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và có thể bị khiếu nại, kiến nghị trong thời hạn ba ngày làm việc.

Quyết định huỷ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án được đưa ra hai ngày sau yêu cầu của Cục thuế TP HCM. Cục thuế cho biết nếu Tòa án TP HCM không hủy các quyết định trên dẫn đến Thuduc House không còn tài sản để thu hồi tiền thuế thì trách nhiệm thuộc về Tòa án nhân dân TP HCM.

Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo của Cục thuế TP HCM cho biết với quyết định mới nhất của Toà án, cơ quan thuế có đủ pháp lý để cưỡng chế thu hồi 400 tỷ tiền thuế của Thuduc House nếu doanh nghiệp này không tự nguyện nộp. Bước cưỡng chế đầu tiên sẽ bắt đầu từ việc cưỡng chế tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Cơ quan thuế đã gửi hồ sơ sang Công an TP HCM và trong lúc chờ kết luận điều tra từ công an, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế, lãnh đạo này cho hay.

Trả lời VnExpress tối 26/2, lãnh đạo Thuduc House cho biết đang triệu tập cuộc họp nội bộ khẩn để tìm hướng giải quyết. "Chúng tôi đang rất rối", ông nói.

Vị này cho rằng khi Cục Thuế TP HCM đã chuyển hồ sơ qua công an điều tra thì cần chờ kết luận. Nếu doanh nghiệp sai thì sẽ ngay lập tức nộp thuế và tiền phạt. Trong khi đó, lúc này doanh nghiệp vẫn đang cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra lẫn phía hải quan để chứng minh sự trong sạch, không "khai khống hóa đơn xuất khẩu trục lợi tiền hoàn thuế VAT" như thông tin từ cơ quan thuế.

"Trong trường hợp xấu nhất là bị cưỡng chế tài khoản, công ty sẽ chết đứng, không làm gì được nữa", ông chia sẻ.

Công trình của Thuduc House. Ảnh: Thuduc House.

Nguyên nhân của việc truy thu thuế Thuduc House xuất phát từ việc Tổng cục Hải quan phát hiện Thuduc House vi phạm nhiều quy định và chiếm đoạt tiền thuế VAT. Cơ quan thuế khẳng định việc yêu cầu doanh nghiệp khắc phục hậu quả, thu hồi tiền hoàn thuế là đúng pháp luật.

Theo điều tra của Tổng cục Hải quan, từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2019, Thu Duc House đã mở hơn 500 tờ khai xuất khẩu, trị giá tính thuế là 5.286 tỷ đồng. Mặt hàng xuất khẩu là linh kiện điện tử (bộ máy tính mini, Bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý chip, CPU...) xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc đại lục, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong.

Năm 2012, Công ty Nhà Thủ Đức lập công ty con là Thuduc House Wood Trading, đồng thời mua các mặt hàng "linh kiện điện tử" từ công ty này để xuất khẩu. Công ty con này chỉ ký hợp đồng mua các linh kiện điện tử từ một công ty là Công ty An Lành Phát trong khi hàng hóa của An Lành Phát được mua lại từ 4 công ty trong nước khác. Do đó, hàng mua từ đối tác trong nước được Thu Duc House xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào.

Hải quan Hong Kong và Campuchia xác nhận một số lô hàng mà hai doanh nghiệp này xuất cho đối tác không được nhập khẩu vào nước sở tại hoặc không có dữ liệu nhập khẩu.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Công ty phát triển nhà Thủ Đức làm thủ tục hoàn thuế VAT tại Cục thuế TP HCM với tổng số tiền 260 tỷ đồng từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019.

Quỳnh Trang - Phương Đông