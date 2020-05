Thực tập và cơ hội nghề nghiệp cùng ĐH Longwood, Mỹ

Với tinh thần hỗ trợ học sinh trong dịch Covid-19 cùng những điểm cộng như: khu vực an toàn, học bổng tới 1,5 tỷ đồng, chương trình đào tạo với những ngành học hot, cơ hội thực tập 100%, Đại học Longwood là một trong những lựa chọn hàng đầu do du học sinh Mỹ.

Trường có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh.

ĐH Longwood - Ngôi trường có truyền thống trăm năm

Đại học Longwood thành lập năm 1839, là trường đại học lâu đời thứ ba ở bang Virginia. Trường có chất lượng giáo dục vượt trội, khuôn viên rộng và tập trung đào tạo định hướng sáng tạo.

Đại học Longwood hiện xếp thứ 6 trên 132 đại học vùng phía Nam theo Bảng xếp hạng U.S. News. Nơi đây có số lượng lớp học được giảng dạy bởi các giảng viên cơ hữu lớn nhất trong hệ thống đại học công lập của bang.

Đăng ký tư vấn miễn phí tại đây.

Lý do nên chọn Đại học Longwood

- Trường cung cấp hơn 100 ngành học hot ở bậc cử nhân và thạc sĩ, sinh viên nhận được nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Ngoài ra, trường ưu tiên hướng dẫn sinh viên trở thành những công dân có tri thức, sáng tạo, tư duy phản biện và nhuần nhuyễn trong xử lý đa dạng vấn đề của thế giới.

- Khoa Kinh doanh và và Kinh tế (College of Business and Economics) có 5 trung tâm làm giàu kiến thức và trải nghiệm cho sinh viên gồm: Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Nhiệm vụ Tài chính, Trung tâm Logistics, Trung tâm Thực tập & Phát triển nghề nghiệp và Viện Phát triển Lãnh đạo. Hàng năm, hàng trăm sinh viên thành tích cao được mời tham gia Beta Gamma Sigma, Hiệp hội danh dự cho ngành kinh doanh và kinh tế (vinh dự cao nhất mà một sinh viên kinh tế đạt được).

Trường cung cấp hơn 100 ngành học hot ở bậc cử nhân và thạc sĩ, sinh viên nhận được nền giáo dục đẳng cấp thế giới.

- Là khoa lớn nhất tại Đại học Longwood, khoa Nghệ thuật và Khoa học (Cook-Cole College of Arts & Sciences), các ngành Tiền Y khoa, Khoa học môi trường, Khoa học máy tính, Bằng đôi 3+2 chuyên ngành Kỹ sư, Khoa học chính trị, Thiết kế đồ hoạ và hoạt hình, và Truyền thông Kỹ thuật số là những lựa chọn hàng đầu. Sinh viên quốc tế được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu các dự án lớn nhỏ, như điều trị ung thư, biến đổi khí hậu, tư pháp hình sự và truyền thông.

- Tại Khoa Giáo dục và Dịch vụ nhân lực, sinh viên có nhiều lựa chọn như tư vấn, vận động học, khoa học xã hội hay phục hồi chức năng. Tất cả chương trình bậc cử nhân đều đi kèm trải nghiệm thực tế, mang đến cơ hội học đi đôi với hành giúp học sinh tự tin với những trải nghiệm sau khi tốt nghiệp.

Học bổng và các quỹ hỗ trợ tại Đại học Longwood

- Đại học Longwood hiện nhận được 1,2 triệu USD từ Quỹ Khoa học Quốc gia để đổi mới các chương trình thuộc khối ngành STEM.

- Sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt sẽ nhận được học bổng trị giá 15.000 USD và được gia hạn hàng năm. Mỗi năm, có hơn 68% sinh viên quốc tế đạt học bổng.

- Sinh viên thành tích cao sẽ được xét chọn vào hội đồng danh dự (Honors College) và nhận học bổng trị giá 6.000 USD (được gia hạn hàng năm). Có hơn 5% sinh viên quốc tế được nhận thư mời tham gia Honors College hàng năm.

Sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt sẽ nhận được học bổng trị giá 15.000 USD và được gia hạn hàng năm.

Bộ phận hỗ trợ sinh viên của trường

- Sinh viên năm nhất không tự tin với tiếng Anh sẽ được học các lớp tiếng Anh bổ trở song song với chương trình chính khóa.

- Nếu sinh viên có câu hỏi về visa, bộ phận sinh viên quốc tế sẽ chủ động cung cấp cho sinh viên các thông tin cập về nhập cảnh, trước khi khởi hành, việc cần làm khi đến trường, thông tin văn hoá và xã hội, các chuyến đi thực tế...

- Kết bạn tại Đại học Longwood dễ dàng. Đại diện sinh viên quốc tế sẽ kết nối với sinh viên trước khi khởi hành để sinh viên dễ dàng làm quen khi đến Đại học Longwood. Các đại diện sinh viên quốc tế là sinh viên đang theo học tại trường, sẽ giúp đỡ các tân sinh viên trong các hoạt động tại trường, cơ hội lãnh đạo... Các sinh viên quốc tế đều có thể trở thành những đại diện sinh viên quốc tế và tham gia hội đồng hướng dẫn sinh viên quốc tế.

Sinh viên tại Đại học Longwood có thể kết bạn dễ dàng.

Học tập tại Mỹ mùa Covid-19

Khi dịch Covid-19 bùng phát, bộ phận dịch vụ sinh viên quốc tế đã hành động nhanh chóng, trao đổi hàng ngày với sinh viên, sắp xếp di chuyển ra sân bay cũng như đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ nhà ở, bữa ăn cho những sinh viên không về nhà và hỗ trợ tinh thần sinh viên liên tục. Việc hỗ trợ chuyên sâu sẽ tiếp tục được thực hiện khi sinh viên quay lại trường vào tháng tám tới.

Mặc dù hiện nay, có nhiều điều chưa dự đoán được về việc thế giới sẽ quay lại quỹ đạo bình thường vào lúc nào, Đại học Longwood vẫn tiếp tục các kế hoạch tuyển sinh cho kỳ Thu 2020.

Những lợi thế của Đại học Longwood sẽ phát huy trong thời buổi bệnh dịch: đa số các lớp học có quy mô nhỏ, sinh viên là một trong khoảng 4.300 sinh viên sống trong ký túc xá, trường nằm ở khu Farmville - một thị trấn nhỏ và an toàn. Những yếu tố trên góp phần giúp sinh viên ít nguy cơ mắc bệnh dịch và đảm bảo an toàn cho sinh viên - mục tiêu hàng đầu của trường. Trường cũng có bộ phận chăm sóc sức khỏe cho sinh viên.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn du học, Capstone luôn tự hào nhận được sự quan tâm của các phụ huynh và các em học sinh bởi những khác biệt và giá trị mà Capstone mang lại. Website: https://capstonevietnam.com/ Facebook: fb.me/CapstoneVN Hà Nội: Số 2 Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng - 094 2244 186 TP HCM: Số 22 Trần Quý Khoách, Tân Định, quận 1 - 0918 215 445

(Nguồn: Capstone Việt Nam)