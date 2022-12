Thực phẩm nên tránh để không bị mệt mỏi kéo dài

Ăn ít, hoặc ngừng ăn các thực phẩm chứa nhiều chất béo xấu, đường fructose có thể giúp giảm tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Theo một cuộc khảo sát tại Mỹ, có khoảng 2,5 triệu người cho biết họ phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi mãn tính (CFS), kéo dài suốt nhiều tháng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Người mắc bệnh này không chỉ mệt mỏi trầm trọng mà còn bị khó ngủ, đau khớp, tập trung kém và nổi hạch bạch huyết.

Hiện tại, có rất ít dữ liệu về những loại thực phẩm nên hoặc không nên dùng đối với người mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính. Tuy nhiên, một số chế phẩm sinh học, coenzyme Q10 (CoQ10), chất bổ sung NADH, chocolate và axit béo omega-3 có thể đóng vai trò tích cực trong việc kiểm soát các triệu chứng.

Nếu mắc hội chứng mệt mỏi mãn tính, dưới đây là 5 loại thực phẩm bạn cần tránh để tránh các triệu chứng thường gặp:

Thịt nhiều mỡ

Các loại thịt nhiều mỡ thường chứa các chất béo không tốt cho sức khoẻ. Theo một số kết quả nghiên cứu khoa học được công bố, việc nạp chất béo xấu có liên quan đến các triệu chứng mệt mỏi mãn tính. Vì vậy, các loại thịt nạc như thịt gà, sườn lợn, thịt thăn có thể xem là lựa chọn thay thế tốt hơn.

Bánh mì trắng

Bánh mì trắng thường có ít hoặc hoàn toàn không có chất xơ. Theo dữ liệu của Tạp chí Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng Con người (JHND), chế độ ăn ít chất xơ cũng làm tăng các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mãn tính. Một số lựa chọn thay thế lành mạnh hơn có thể kể đến như bánh mì nguyên cám với hàm lượng chất xơ cao, hoặc ăn bánh mỳ kèm với quả bơ để bổ sung chất xơ và dinh dưỡng.

Bánh mì trắng thường chứa ít chất xơ. Ảnh: Spoon

Kẹo

Kẹo thường chứa hàm lượng đường rất cao. Tiêu thụ các loại thực phẩm chứ nhiều đường, nhất là khi không ăn kèm các chất giúp no lâu như chất béo tốt, protein có thể khiến lượng đường trong máy tăng cao đột ngột, sau đó sụt nhanh và khiến bạn cảm thấy uể oải. Nếu muốn ăn đồ ngọt, bạn có thể thay bằng chocolate đen vì polyphenol trong cacao giúp giảm các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mãn tính.

Đồ uống có ga chứa hàm lượng đường fructose cao

Nghiên cứu khoa học cho thấy các loại đồ uống chứa hàm lượng đường fructose cao sẽ làm tăng tình trạng viêm nhiễm. Trong khi đó, các triệu chứng của mệt mỏi mãn tính thường bắt nguồn từ một số tình trạng viêm cấp thấp trong cơ thể. Vì vậy việc cắt giảm các loại đồ uống chứa nhiều fructose sẽ làm giúp giảm các triệu chứng mệt mỏi.

Đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn có thể khiến cơ thể mất nước từ đó dẫn đến các triệu chứng như khó chịu, mệt mỏi, uể oải. Vì vậy người bị mệt thường xuyên nên tránh xa các loại đồ uống này để giữ tinh thần tỉnh táo và năng lượng tích cực.

Thảo Miên (Theo Eat this, not that)