Thực phẩm nên ăn, nên tránh khi cúm

Người bệnh chú ý bổ sung đủ nước, tăng cường thực phẩm giúp giàu vitamin C, protein và kẽm để cơ thể tăng cường miễn dịch, nhanh hồi phục.

Khi cúm cơ thể mệt mỏi, giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, lúc này người bệnh cần ăn thực phẩm lành mạnh để cung cấp năng lượng, chất dinh dưỡng giúp cơ thể hồi phục, theo Healthline.

Thực phẩm nên ăn

Nước

Khi cảm cúm, người bệnh dễ bị mất nước bởi ăn uống ít hơn, mất nước theo mồ hôi do sốt. Việc giữ đủ nước sẽ giúp thúc đẩy chức năng tổng thể của cơ thể. Nước hoạt động như một chất giải độc tự nhiên cho cơ thể. Nếu bạn tìm kiếm đồ uống có nhiều hương vị có thể tham khảo: trà gừng; trà thảo mộc mật ong; mật ong và trà chanh (pha các phần bằng nhau với nước nóng); 100% nước trái cây (tìm các sản phẩm không có thêm đường).

Tỏi

Tỏi có nhiều công dụng với người cúm, giúp tăng cường miễn dịch, giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.

Sữa chua

Sữa chua là một nguồn cung cấp men vi sinh tốt. Probiotics là vi khuẩn có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp rút ngắn thời gian của cúm. Người tiêu dùng cần đảm bảo chọn sữa chua nguyên chất không có thêm đường để đạt lợi ích dinh dưỡng tối đa.

Trái cây và rau quả chứa vitamin C

Vitamin C là một chất dinh dưỡng quan trọng để giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, đặc biệt khi bị ốm. Cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng như vitamin C hiệu quả hơn từ thực phẩm. Các nguồn thực phẩm giàu vitamin C gồm: ớt đỏ hoặc xanh; cam hoặc nước cam, nước bưởi; quả kiwi; bông cải xanh.

Súp gà

Thực phẩm một nguồn cung cấp chất lỏng và chất điện giải tốt để ngăn ngừa quá trình hydrat hóa. Thịt gà cung cấp cho cơ thể một lượng protein và kẽm. Bạn cũng sẽ nhận được vitamin A từ cà rốt, vitamin C từ cần tây và hành tây, chất chống oxy hóa từ các loại thảo mộc.

Sup gà chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho người mắc cúm. Ảnh: Freepik

Rau xanh

Rau bina, cải xoăn, các loại rau lá xanh khác cũng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch khi bị cúm. Chúng cung cấp các chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch như vitamin A, C, E và K. Bạn cân nhắc thêm rau xanh vào sinh tố trái cây hoặc ăn sống với chanh, dầu ô liu.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một nguồn dinh dưỡng có lợi cho cơ thể khi bị cúm, giúp cung cấp vitamin C và E tăng cường miễn dịch. Thực phẩm cũng chứa lượng canxi và chất xơ. Bạn có thể chế biến biến bông cải xanh riêng, nếu thêm vào súp cần chú ý đến hàm lượng natri.

Bột yến mạch

Khi bạn ốm, một bát cháo yến mạch nóng có thể là một lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng và nhẹ nhàng. Bột yến mạch chứa một số chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch, bao gồm: đồng, sắt, selen, kẽm, chất xơ, chất đạm...

Gia vị

Người bệnh nên thêm một số loại gia vị vào chế độ ăn uống như gừng, nghệ giúp giảm bớt các triệu chứng. Những loại gia vị này có chứa đặc tính chống viêm có thể giúp phá vỡ tắc nghẽn. Bạn có thể cân nhắc thêm chúng vào trà hoặc nước nóng với chanh.

Thực phẩm cần tránh

Bên cạnh những thực phẩm tốt cho hệ thống miễn dịch, giúp giảm triệu chứng, người mắc cúm cần tránh những đồ uống, thực phẩm như:

Rượu bia: đồ uống làm giảm hệ thống miễn dịch, gây ra tình trạng mất nước.

Đồ uống có gas: có thể khiến bạn mất nước nhiều hơn, thêm vào đó, nhiều loại đồ uống có thể chứa đường.

Thực phẩm chế biến sẵn: chuỗi thức ăn nhanh, đồ hộp, thực phẩm chế biến kỹ, tẩm ướp gia vị chứa ít chất dinh dưỡng. Với bệnh cúm, cơ thể đang cố gắng tự chữa lành. Bạn hỗ trợ quá trình này bằng cách dung nạp các loại thực phẩm bổ dưỡng, toàn phần.

Lê Nguyễn