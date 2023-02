Thực phẩm giúp giảm triệu chứng dị ứng mùa xuân

Thói quen ăn nhiều cá, hành tây, gừng, nghệ và tỏi sẽ giúp giảm thiểu các triệu chứng dị ứng mùa xuân.

Mùa xuân là thời điểm quan trọng trong năm đối với các bệnh dị ứng theo mùa. Nguyên nhân do các tác nhân như phấn hoa, thời điểm giao mùa, thay đổi thời tiết... dễ khiến người bệnh viêm mũi dị ứng. Khi mắc phải tình trạng này, phổi của người bệnh sẽ bị kích ứng và xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, ngạt mũi do tắc nghẽn hoặc ho, thở khò khè, khó thở. Thông thường, những cảm giác khó chịu này sẽ kéo dài cho đến khi mùa hè bắt đầu.

Theo các nhà khoa học, thực phẩm không phải là thuốc chữa dị ứng. Tuy nhiên, các vitamin, khoáng chất có trong thực phẩm lại giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và hỗ trợ làm dịu chứng sổ mũi. Dưới đây là những cách giúp giảm triệu chứng dị ứng mùa xuân bằng món ăn.

Dị ứng theo mùa chỉ xảy ra vào một số thời điểm nhất định trong năm, thường là mùa xuân hoặc mùa hè. Ảnh: Freepik

Hành tây

Một lợi ích của hành tây mà có thể nhiều người đã bỏ qua đó là khả năng giảm các triệu chứng dị ứng. Dị ứng khiến cơ thể sản sinh ra histamin, có thể dẫn đến viêm đường hô hấp và các triệu chứng khác.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, hành tây có chứa một chất hóa học gọi là quercetin. Chất này giúp ngăn chặn sự giải phóng histamin và là thành phần chính của nhiều loại thuốc dị ứng.

Quả mọng

Các loại quả mọng không chỉ là một món tráng miệng mà chúng còn có khả năng bảo vệ những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thoát khỏi dị ứng. Phần lớn các loại trái cây này chứa một lượng lớn vitamin C. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh vitamin C có thể giúp giảm viêm do dị ứng gây ra. Bên cạnh đó, loại vitamin này cũng có thể làm tăng sức mạnh của hệ thống miễn dịch; góp phần vào các chức năng của tế bào, do đó làm giảm nguy cơ nhiễm trùng phổi.

Cá

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá thu thực sự có thể bảo vệ chống lại các triệu chứng dị ứng như ho và thở khò khè. Theo các nhà khoa học, bên trong cá có chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao. Các axit béo này có thể mang lại nhiều lợi ích cho người mắc bệnh phổi mạn tính.

Ngoài ra, một nghiên cứu cũng cho thấy những bệnh nhân tăng lượng axit béo omega-3 được gọi là ALA đã giảm 40% cơn ho và giảm được 37% chứng thở khò khè.

Dứa/thơm

Dứa là một loại trái cây nhiệt đới giàu vitamin C, mangan và enzyme chống viêm bromelain. Từ lâu, chất chống viêm bromelain đã được dùng như một liệu pháp thay thế cho các tình trạng sức khỏe khác nhau, bao gồm cả việc giảm dị ứng theo mùa.

Theo các nhà khoa học, bromelain hoạt động bằng cách phá vỡ các protein trong cơ thể góp phần gây viêm. Quá trình này giúp giảm sưng ở màng nhầy của xoang, góp phần gây ra tình trạng nghẹt mũi do dị ứng theo mùa.

Thêm vào đó, dứa rất giàu vitamin C và giúp điều chỉnh mức độ histamine, đây là một yếu tố khác góp phần gây ra các phản ứng và triệu chứng dị ứng.

Gừng

Gừng là một loại thực phẩm khác có tác dụng ức chế giải phóng histamin từ một số tế bào. Đó là nhờ vào thành phần gingerol được tìm thấy trong gừng tươi. Chúng có thể giúp làm khô chất nhầy và giảm bớt tình trạng nghẹt mũi. Chỉ cần thêm những lát gừng tươi vào trà hoặc nước là một cách tuyệt vời để thường xuyên thưởng thức loại gia vị này.

Uống trà gừng cũng là giải pháp làm dịu các triệu chứng dị ứng mùa xuân. Ảnh: Freepik

Tỏi

Tỏi rất giàu chất chống oxy hóa và cực kỳ bổ dưỡng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tỏi không chỉ làm dịu chứng viêm mà còn được chứng minh là có tác dụng ức chế giải phóng histamin từ tế bào mast; từ đó làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của bệnh dị ứng mùa xuân.

Nghệ

Không chỉ nổi tiếng với màu sắc rực rỡ và hương vị thơm ngon, nghệ còn chứa các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Lợi ích này là do hoạt chất curcumin trong củ nghệ. Chúng hoạt động bằng cách ức chế sự kích hoạt của các tế bào giải phóng histamin trong cơ thể. Ngoài ra, một nghiên cứu thí điểm cho thấy những bệnh nhân bị dị ứng theo mùa đã giảm các triệu chứng chỉ sau hai tháng bổ sung nghệ.

Huyền My (Theo Lung Institute, WebMD, BBC Good Food)