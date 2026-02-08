Thực phẩm chức năng giả tràn sàn online, công an khám xét hàng loạt địa điểm

Thanh HóaLần theo dấu vết trên TikTok, Shopee…, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều cơ sở tại các tỉnh thành, triệt phá hai đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hàng triệu sản phẩm cùng hàng chục tấn nguyên liệu, máy móc.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Mạnh Tú, Nguyễn Văn Xuân và 24 người về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Một trong số thực phẩm chức năng bị thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, từ các dấu hiệu bất thường trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee..., Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, theo dõi và phát hiện hai đường dây sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng giả hoạt động tại nhiều địa phương.

Các nhóm này tổ chức sản xuất theo quy trình khép kín, thuê xưởng ở khu vực hẻo lánh, sử dụng nguyên liệu trôi nổi, thuê người thân, người quen làm công nhân. Sản phẩm sau khi hoàn thiện được tiêu thụ chủ yếu qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, gắn mác hàng ngoại nhập từ Mỹ, Nhật Bản, Australia.

Nhóm này còn thuê người livestream từ nước ngoài để quảng cáo, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Hàng hóa được vận chuyển qua nhiều kho trung gian nhằm che giấu nguồn gốc.

Các sản phẩm giả chủ yếu nhắm tới người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, gồm thuốc xương khớp, thực phẩm làm trắng da, giảm nám, bổ sung DHA, tăng chiều cao. Một số sản phẩm giảm cân bị phát hiện chứa Sibutramine - chất cấm có thể gây đột quỵ, suy tim.

Ngày 28/1, công an đồng loạt phá án, triệt phá đường dây do Nguyễn Mạnh Tú (34 tuổi, trú phường Lĩnh Nam, Hà Nội) cầm đầu. Cảnh sát khám xét 5 địa điểm tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, thu giữ lượng lớn thực phẩm chức năng giả mang nhãn hiệu Viên nám Glutathion 600.

Hai ngày sau, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục Cảnh sát môi trường và Công an TP Hà Nội tiếp tục khám xét 4 địa điểm liên quan đến nhóm do Nguyễn Văn Xuân (31 tuổi) và Nguyễn Đức Minh (36 tuổi), cùng trú Hà Nội, cầm đầu. Nhóm này chuyên sản xuất, buôn bán các loại thuốc và thực phẩm chức năng giả như viên trắng da, collagen, DHA, canxi tăng chiều cao, thuốc xương khớp.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 7.200 hộp thuốc và thực phẩm chức năng, hơn 1.120 kg viên nén (tương đương hơn 2,5 triệu viên), trên hai triệu chai lọ, vỏ hộp, 60.000 tem nhãn cùng gần 22,5 tấn bột và phụ gia. Ngoài ra còn có 15 loại máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Ước tính, nếu số nguyên liệu này được đưa ra thị trường, giá trị hàng hóa có thể lên tới khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị triệt phá, hai nhóm này đã tiêu thụ lượng lớn hàng giả, thu lợi hơn 50 tỷ đồng.

Các nghi can bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Mở rộng chuyên án, ngày 31/1/2026, công an tiếp tục đấu tranh với một nhóm buôn bán thuốc đông y chữa bệnh xương khớp giả hoạt động tại Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TP HCM.

Khám xét 5 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 35 thùng carton cùng hơn 1.600 hộp thuốc thành phẩm mang nhãn mác nước ngoài như Professor’s Pill, Mujarhabat Kapsul, Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan..., đều không có hóa đơn, chứng từ và chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân thận trọng khi mua thuốc, thực phẩm chức năng; chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành, không tin vào quảng cáo, livestream trên mạng xã hội, nhất là các chương trình giảm giá bất thường. Việc sử dụng hàng không rõ nguồn gốc có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Lê Hoàng