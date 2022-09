Thực phẩm chế biến sẵn tăng nguy cơ ung thư, tử vong sớm

Thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, khoai tây chiên, pizza… làm tăng khả năng mắc ung thư, tử vong sớm ở hai giới theo hai nghiên cứu mới của Mỹ, Australia.

Trước đây, hàng trăm nghiên cứu đã cho thấy mối liên hệ giữa thực phẩm chế biến sẵn với các nguy cơ sức khỏe như ung thư, béo phì, tử vong sớm. Hai nghiên cứu của Mỹ và Australia công bố vào cuối tháng 8 trên Tạp chí Y khoa Anh bổ sung thêm bằng chứng cho thấy thực phẩm chế biến nhanh có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Kết quả được rút ra dựa trên phân tích thói quen ăn uống của hàng trăm nghìn người lớn ở hai quốc gia này.

Nghiên cứu của Mỹ xem xét cụ thể mối quan hệ giữa thực phẩm chế biến nhanh và bệnh ung thư đại trực tràng. Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến như xúc xích, khoai tây chiên, pizza đông lạnh, súp đóng gói sẵn, nước ngọt, bánh ngọt, bánh rán... làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng ở nam giới, nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim ở cả hai giới.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ăn các loại thịt chế biến quá kỹ như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, xúc xích, một số loại thịt nguội... có liên quan đến ung thư ruột. Cụ thể, 22 nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã xem xét hơn 800 nghiên cứu để đưa ra kết luận này. Họ phát hiện ra rằng ăn 50 g thịt chế biến sẵn mỗi ngày làm tăng 18% nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Nghiên cứu mới đây của Mỹ theo dõi 200.000 nam và nữ, trong 28 năm còn chỉ ra rằng, nam giới ăn các thực phẩm chế biến nhanh góp phần làm tăng nguy cơ ung thư.

Fang Fang Zhang nhà dịch tễ học ung thư tại Đại học Tufts chia sẻ trên CNN, đàn ông trong nhóm tiêu thụ thực phẩm chế biến cao nhất so với những người ở nhóm thấp nhất, có nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng cao hơn 29%. Mối liên hệ đó vẫn còn ngay cả sau khi đã tính đến chỉ số khối cơ thể hoặc chất lượng chế độ ăn uống.

Thịt, cá được chế biến sẵn, đóng hộp. Ảnh: Freepik

Nhóm nghiên cứu Italy không chỉ theo dõi lượng thực phẩm đã qua chế biến mà còn theo dõi mức tiêu thụ "thực phẩm nghèo dinh dưỡng" của hơn 22.000 người trong vòng 5 năm. Nghiên cứu kết luận, thực phẩm chế biến nhanh có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm. Nhóm nghiên cứu so sánh vai trò của thực phẩm nghèo dinh dưỡng chẳng hạn như thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa so với thực phẩm chế biến trong việc phát triển bệnh mạn tính và tử vong sớm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cả hai loại thực phẩm đều làm tăng nguy cơ tử vong sớm, nhất là do các bệnh tim mạch.

Thực phẩm đã qua chế biến từ nước ép trái cây đến bánh mì mua ở cửa hàng chứa nhiều đường, muối và chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng. Những loại thực phẩm này không được xem là lành mạnh vì hàm lượng đường hoặc chất béo chuyển hóa cao, ít chất xơ. Thực phẩm chế biến quá kỹ có thể chứa rất ít dinh dưỡng.

Theo một nghiên cứu của Australia công bố trên tạp chí Nutrients vào tháng 7 năm nay, ăn nhiều thực phẩm chế biến quá kỹ không chỉ dẫn đến nguy cơ tử vong sớm mà còn khiến sức khỏe tâm thần tồi tệ hơn như làm tăng nguy cơ mắc chứng lo âu hoặc trầm cảm. Nghiên cứu của Italia cũng cho thấy, những người ăn thực phẩm chế biến quá kỹ, có chế độ ăn được xếp vào loại "nghèo chất dinh dưỡng" có nguy cơ tử vong sớm và mắc bệnh mạn tính cao hơn, nhất là bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu khuyến khích mọi người ăn nhiều rau, củ, quả, ưu tiên chọn các thực phẩm chưa qua chế biến để có lợi hơn cho sức khỏe.

Kim Uyên

(Theo Insider, CNN)