Thực phẩm bổ sung hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất tập luyện như thế nào?

Thực phẩm bổ sung như BCAA, protein, creatine, carbohydrate, chất điện giải có thể giúp nâng cao hiệu suất tập luyện, rút ngắn thời gian phục hồi.

Các axit amin chuỗi nhánh (BCAAs)

Trong các bài tập cho sức bền kéo dài, khi dự trữ glycogen giảm xuống, các axit amin chuỗi nhánh là axit amin duy nhất cơ xương sử dụng để tạo năng lượng. BCAA giúp giảm mệt mỏi, vận chuyển đường từ máu vào cơ bắp, hỗ trợ sửa chữa và phát triển cơ nếu dùng trước và sau tập luyện.

Protein từ sữa

Sử dụng sau các bài tập kháng lực, protein từ sữa có hiệu quả trong tăng sức mạnh cơ bắp và thay đổi tích cực về thành phần cơ thể. Sữa chứa hai loại protein chính: whey và casein. Cả hai đều là nguồn giàu axit amin chuỗi nhánh và cung cấp axit amin leucine, đóng vai trò then chốt trong quá trình phục hồi cơ bắp.

Whey protein hấp thụ nhanh, cung cấp axit amin kịp thời, kích thích phục hồi và phát triển cơ bắp. Casein được tiêu hóa chậm hơn, thường được bổ sung trước khi ngủ để hỗ trợ tái tạo cơ.

Creatine có trong protein động vật như thịt và hải sản. Nó được lưu trữ trong cơ bắp, dùng để sản xuất năng lượng dưới dạng hợp chất phosphocreatine (PCr). Hệ thống năng lượng PCr được kích hoạt trong các hoạt động cường độ cao, ngắn hạn. Do đó, thực phẩm bổ sung Creatine được các vận động viên sức mạnh sử dụng.

VĐV Châu Tuyết Vân tại gian hàng Herbalife VM Nha Trang 2025. Ảnh: Đức Đồng

Arginine

Tham gia tổng hợp oxit nitric, Arginine giúp giãn nở mạch máu, tăng lưu thông và vận chuyển dinh dưỡng đến cơ trong tập luyện.

Chất điện giải

Natri, kali, magiê giúp duy trì cân bằng nước. Mất nhiều mồ hôi có thể làm giảm hiệu suất nếu không bổ sung. Đồ uống thể thao cung cấp nước và chất điện giải, hỗ trợ bù khoáng sau tập luyện, đặc biệt khi vận động trong điều kiện nắng nóng.

Chất bột đường (Carbs)

Đây là nguồn nhiên liệu chính cho não và cơ bắp. Vận động viên sức bền cần nạp đủ trước và trong khi tập (30-60 gram mỗi giờ) để duy trì năng lượng. Sau tập, carbohydrate giúp tái tạo glycogen, chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo.

Caffein

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương và giúp cơ thể sử dụng chất béo để tạo năng lượng. Nó giúp kéo dài sức bền, giảm mệt mỏi trong vận động cường độ cao.

Chất chống oxy hóa

Tập luyện nặng tăng stress oxy hóa, có thể gây tổn thương tế bào. Vitamin C, E cùng các chất chống oxy hóa khác giúp giảm tác động này, hỗ trợ bảo vệ cơ thể. Để tăng cường hệ thống phòng thủ chống Oxy hóa tự nhiên của cơ thể, các chất dinh dưỡng chống Oxy hóa như Vitamin C và E hỗ trợ rất tốt điều đó.

Lan Anh

(Theo Susan Bowerman, Giám đốc Cấp cao về Huấn luyện và Đào tạo Dinh dưỡng Toàn cầu, Tập đoàn Herbalife)