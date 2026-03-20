Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi xe điện, giảm phụ thuộc vào xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương khuyến khích chuyển đổi xe điện, phát triển trạm sạc, giảm phụ thuộc vào xăng, dầu nhập khẩu.

Tại Chỉ thị 09 ngày 19/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và than, gia tăng rủi ro lên an ninh năng lượng của Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy chuyển đổi xe điện, phát triển hạ tầng sạc. Trong đó, cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế khuyến khích sản xuất và sử dụng xe điện, từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng và công vụ sang dùng loại năng lượng này.

Người dân tham khảo xe máy điện tại một sự kiện ở TP HCM vào tháng 7/2025. Ảnh: Quốc Huy

Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng kịch bản tiết kiệm năng lượng, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong giao thông, trong đó tập trung vào chuyển đổi xe điện và nhiên liệu sạch.

Bộ Xây dựng khuyến khích các dự án khu đô thị, bãi đỗ xe tích hợp hạ tầng sạc cho xe điện. Cùng với đó, Bộ phối hợp với các tỉnh, thành thúc đẩy hệ thống giao thông công cộng chạy điện tại đô thị lớn... nhằm giảm nhu cầu xe cá nhân và tiêu thụ xăng, dầu. Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế khuyến khích sản xuất và sử dụng xe điện, ưu đãi với các dự án tiết kiệm năng lượng, hoàn thành trong tháng 6.

Ngoài ra, quy định về quản lý, thu hồi, tái chế pin xe điện và các chất thải liên quan cần được hoàn thành trong quý III, nhằm bảo đảm phát triển xe điện bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Hôm 9/3, Bộ Công Thương cũng khuyến khích doanh nghiệp cho nhân viên làm việc từ xa. Trong thông tin hôm nay, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng khuyến cáo các chính phủ, doanh nghiệp cho phép người lao động làm việc từ xa, hạn chế đi máy bay để tiết kiệm nhiên liệu, giảm áp lực lên thị trường năng lượng.

Với xăng sinh học E10, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát các điều kiện để chuyển đổi sang nhiên liệu này trong tháng 4, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Việc này góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Thủy Trương