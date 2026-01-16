Thủ tướng yêu cầu ra mắt Trung tâm tài chính tại TP HCM trước 9/2

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ra mắt chính thức Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP HCM chậm nhất đến 9/2.

Tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ngày 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi sau nhưng phải thành công, hiệu quả. Ông yêu cầu TP HCM, Đà Nẵng tiến hành các công việc song song, vừa hoàn thiện thể chế, cơ sở vật chất, vừa tuyển nhân sự.

"Chậm nhất đến 9/2 ra mắt chính thức Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP HCM, trung tâm quốc tế, tòa án chuyên biệt", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp, ngày 16/1. Ảnh: VGP

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6. Trung tâm hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng.

Trong đó, TP HCM là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Dự kiến, khu vực Trung tâm tại TP HCM có quy mô 899 ha, Đà Nẵng 300 ha.

Theo lãnh đạo Chính phủ, việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế đối mặt một số thách thức như cạnh tranh giữa các trung tâm trong khu vực và quốc tế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia quốc tế. Hạ tầng, dịch vụ đô thị, không gian sống - làm việc chuẩn quốc tế cũng cần xây dựng kế hoạch cụ thể, với nguồn lực rõ hơn.

Về nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, tham khảo chính sách của các nơi để trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ, chính sách phù hợp. TP HCM phối hợp Viettel và Đà Nẵng kết nối hạ tầng công nghệ điều hành, bảo đảm "đúng, sạch, liên thông, sử dụng chung".

Thủ tướng lưu ý các trung tâm phải có ban giúp việc cho hội đồng, sớm hoàn thành bố trí trụ sở hoạt động. Các thể chế cần xây dựng theo hướng đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi.

Theo lãnh đạo Chính phủ, quá trình vận hành cần phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau giữa TP HCM và Đà Nẵng, tránh cạnh tranh nội bộ, chồng lấn, dàn trải. Ông đề nghị các bộ ngành, địa phương chủ động, tăng phân cấp, phân quyền, nguồn lực, chủ động ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết.

Phương Dung