Thủ tướng yêu cầu chống gian lận công nghệ cao ở thi tốt nghiệp

Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với ngành giáo dục tăng cường phòng, chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trong chỉ thị ngày 29/5 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầy đủ, kịp thời các hướng dẫn, kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh; đảm bảo đề thi tuyệt đối an toàn, chính xác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi. Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ này cùng các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận.

Yêu cầu này được đưa ra dựa trên thực tế những năm qua, tình trạng gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, phức tạp. Ở kỳ thi năm ngoái, nhiều địa phương chia sẻ cán bộ coi thi dù được tập huấn vẫn khó phát hiện các gian lận tinh vi.

Đại diện Bộ Công an khi đó cho biết những lo ngại đó là có cơ sở bởi tình trạng mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình vẫn tồn tại. Năm 2021, công an phát hiện một vụ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao với nhiều thiết bị đa dạng và thủ đoạn tinh vi, bắt 23 người.

Tai nghe hạt đậu dùng để gian lận thi cử từng được Công an TP Hà Nội cảnh báo. Ảnh: PA03 Công an TP Hà Nội

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố có phương án tổ chức kỳ thi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các địa phương tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh tham dự. Học sinh lớp 12 phải làm bốn bài thi để được xét công nhận tốt nghiệp. Trong đó, ba bài độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; một trong hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên).

Thí sinh nhận giấy báo dự chậm nhất vào ngày 18/6. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến công bố điểm thi vào 8h sáng 18/7. Sau đó, thí sinh có thể dùng điểm thi để đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7.

