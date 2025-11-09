Thủ tướng: Xây trường vùng biên 'táo bạo, thần tốc như chiến dịch Quang Trung'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng trường nội trú vùng biên với tinh thần thần tốc, táo bạo như chiến dịch Quang Trung, mang lại môi trường học tập toàn diện cho học sinh nơi biên cương.

Sáng 9/11, Thủ tướng cùng các Phó thủ tướng, Bộ trưởng dự lễ khởi công 72 trường liên cấp nội trú tại các xã biên giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công tại điểm cầu trung tâm ở xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Phát biểu tại đây, lãnh đạo Chính phủ cho biết chương trình khởi công xây các trường nội trú phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn, thể hiện tinh thần cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc.

Thủ tướng nói xây trường học vùng biên như 'thần tốc và táo bạo' như chiến dịch Quang Trung Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khởi công trường học biên giới ở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Video: VTV

Theo Thủ tướng, con người là vốn quý nhất, vừa là nguồn lực vừa là động lực phát triển. Đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển và Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển con người toàn diện đức, trí, thể, mỹ. Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm xác định đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo động lực, tạo nguồn cán bộ người dân tộc là người địa phương. Trước mắt, trong năm 2025 cả nước sẽ xây dựng 100 trường và trong ba năm tới xây 248 trường.

"Những ngôi trường mọc lên, đáp ứng niềm tin, khát vọng của các em học sinh nơi biên giới", Thủ tướng nói và mong các em tích cực học tập, chú trọng ngoại ngữ, tin học.

Ông nói tùy theo địa hình, khí hậu, mỗi địa phương cần có các mẫu trường nội trú khác nhau. Tuy nhiên, các chức năng như vui chơi, học văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phải đảm bảo đầy đủ. Địa phương có thể huy động ngân sách nhà nước và ngoài nhà nước để xây trường. Chính phủ đã tiết kiệm chi trong 7 tháng, dành hơn 3.000 tỷ đồng để xây trường.

Từ niềm vui lan tỏa dọc biên cương Tổ quốc, Thủ tướng cho rằng phụ huynh và người dân đã cảm nhận rõ tinh thần nhân văn, nhân ái của Nhà nước và toàn xã hội. Ông gửi lời cảm ơn các bộ, ngành, thầy cô, học sinh, người dân vùng biên cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay góp sức xây dựng trường học nơi biên giới.

Để đưa những ngôi trường mới vào hoạt động, phục vụ kịp thời các em học sinh, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các địa phương và bộ ngành liên quan trực tiếp chỉ đạo giải quyết khó khăn, hỗ trợ nhà thầu, tập trung mọi nguồn lực thi công với tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió; nắng cũng làm, mưa cũng làm; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm".

Nhắc lại chiến dịch vua Quang Trung dẫn quân ra Bắc đại phá quân Thanh năm Kỷ Dậu 1789, Thủ tướng đề nghị xây trường liên cấp khu vực biên giới với tinh thần "thần tốc, táo bạo". Đồng thời, việc thi công phải đảm bảo chất lượng.

"Nếu không có tinh thần thần tốc, táo bạo như vua Quang Trung thì rất khó hoàn thành. Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng", ông nói, nhấn mạnh các trường học cũng là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là trách nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc vùng biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 9/11. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý quá trình triển khai không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh, thầy cô. Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay cải tạo trường học cho các xã biên giới. "Ai có nhiều thì góp nhiều, ai có ít thì góp ít, ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy".

Ông bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô đang công tác ở vùng sâu, vùng biên giới - những chiến sĩ thầm lặng mang tri thức đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống của niềm tin và khát vọng. Họ là "những người bền bỉ cắm bản, gieo chữ giữ nước". Thủ tướng mong muốn các em học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, giữ gìn bản sắc dân tộc, sống có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng đất nước.

Gieo chữ để giữ nước

Phát biểu tại điểm cầu Lai Châu, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết chương trình khởi công đồng loạt 72 trường hôm nay nằm trong kế hoạch xây dựng 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, giai đoạn đầu trong tổng số 248 trường theo Kết luận 81 của Bộ Chính trị.

Theo Bộ trưởng, tổng vốn đầu tư xây dựng trường gần 20.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Các trường sẽ được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú cho học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên. Hệ thống cơ sở vật chất được thiết kế đạt tiêu chuẩn cao nhất, nhiều tiêu chí vượt mức hiện hành, nhằm tạo môi trường giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với 22 tỉnh biên giới đất liền rà soát, xác định nhu cầu, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị mặt bằng và phương án đầu tư. Đến nay, 100 trường đã được Thủ tướng phê duyệt danh mục, bố trí và phân bổ vốn; trong đó 28 trường đã khởi công và đang thi công khẩn trương, các trường còn lại khởi công đồng loạt hôm nay.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc lễ khởi công đồng loạt 72 trường ở xã vùng biên. Video: VTV

Bộ trưởng cho biết cùng với việc đầu tư xây dựng, Bộ đang hoàn thiện các văn bản về chế độ, chính sách cho học sinh, giáo viên; quy chế hoạt động của các trường nội trú liên cấp; chính sách ưu đãi, tuyển dụng, trọng dụng giáo viên; hướng nghiệp và đào tạo nguồn cán bộ là người địa phương xuất thân từ học sinh học tập tại các trường này.

"Chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên là đáp ứng tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện của học sinh, với kỳ vọng các em sẽ trở thành những chủ nhân có đủ năng lực, phẩm chất để góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc - trực tiếp, hơn ai hết, là tại chính quê hương biên giới của mình", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông cho rằng với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, các trường sẽ là bước đột phá cho giáo dục vùng biên, thu hẹp chênh lệch vùng miền, bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức. Mỗi ngôi trường nơi biên giới "không chỉ là mái nhà tri thức, mà còn là biểu tượng của đại đoàn kết, của tình cảm và trách nhiệm Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc".

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Thủ tướng; sự phối hợp của các bộ ngành, địa phương và sự đồng hành của doanh nghiệp, nhân dân; đồng thời gửi lời tri ân đến đội ngũ giáo viên vùng biên nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. "Tôi mong các thầy cô luôn vững vàng, tiếp tục gieo chữ nơi đầu nguồn Tổ quốc", ông nói.