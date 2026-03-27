Thủ tướng: Việt Nam cần có doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Việt Nam cần hình thành các doanh nghiệp mang tầm cỡ khu vực và toàn cầu.

Tại Hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp ngày 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số giai đoạn 2026-2030, để thành nước phát triển thu nhập cao vào 2045.

Để đạt mục tiêu này, ông nói "doanh nghiệp phải là trung tâm, chủ thể phát triển, và cần hình thành các tập đoàn tầm cỡ khu vực, toàn cầu".

Theo đó, Thủ tướng cho rằng cần có giải pháp để các hộ kinh doanh có thể trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ thành công ty lớn, tập đoàn toàn cầu, xuyên quốc gia.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến cuối 2025, cả nước có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 25% so với 5 năm trước đó. Cả nước cũng có gần 298.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Bình quân mỗi tháng khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành hồi tháng 5/2025. Mức này tăng 38% so với trung bình 4 tháng trước đó.

Hiện tại, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GDP, tạo việc làm cho hơn 16 triệu lao động và chiếm phần lớn tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Theo Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, không quốc gia nào duy trì đà tăng trưởng cao trong dài hạn nếu bỏ qua thị trường quốc tế. Ông cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn vươn ra toàn cầu, tìm kiếm cơ hội mới và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo.

Đồng tình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng đánh giá vị thế quốc gia đang lên cao là cơ hội lớn để các doanh nghiệp tự tin tiến ra toàn cầu.

Theo ông Thắng, Việt Nam cần coi việc mở rộng không gian kinh tế ra nước ngoài là trụ cột tăng trưởng. Đầu tư quốc tế chính là tổ chức nền kinh tế theo hướng hai chiều: vừa vươn ra bên ngoài, vừa thu hút nguồn lực toàn cầu.

Về chiến lược, ông Thắng lưu ý Việt Nam nên nhắm tới các thị trường đang phát triển tại ASEAN, Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh nhờ sự tương thích về năng lực. Những mũi nhọn cần tập trung là hạ tầng chiến lược, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ giá trị cao, dựa trên lợi thế về nguồn nhân lực thích ứng tốt và chi phí hợp lý.

Các tập đoàn kinh tế chủ lực cần hình thành theo hướng đóng vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp khác tham gia theo chuỗi giá trị. Đây là mô hình mà Nhật Bản, Hàn Quốc đã thành công và Trung Quốc đang triển khai ở quy mô lớn.

Đại diện các doanh nghiệp cùng nhìn nhận nhà điều hành cần có cách tiếp cận ở tầm quốc gia. Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng dẫn kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia xây dựng các tổ chức và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài bài bản, hiệu quả như Nhật Bản có Jetro, Jica (Nhật Bản), Kotra và Koica của Hàn Quốc, còn Trung Quốc có chiến lược Vành đai - Con đường...

"Nếu không hình thành được một cấu trúc tổ chức ở tầm quốc gia, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo cách đơn lẻ và khó có thể xây dựng được năng lực cạnh tranh toàn cầu", ông nói thêm.

